Benzema prolonge jusqu'en 2021

1

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Bonne nouvelle pour «» . L'avant-centre français, dont le contrat arrivait à expiration en juin 2019, a (enfin) prolongé l'aventure au Real Madrid jusqu'en 2021, comme l'a fait savoir le clubaujourd'hui par le biais d'un communiqué. Karim Benzema était arrivé de Lyon en 2009 et s'apprête donc à boucler sa carrière en Espagne , puisqu'il aura 33 ans lorsque ce nouveau contrat prendra fin et que – c'est de notoriété publique – 33 ans est un bel âge pour commencer une autre vie.Le Real n'est toutefois pas assuré de garder Benzema jusqu'à cette période. Le double champion d'Europe en titre a en effet eu la drôle d'idée de laisser traîner dans ce contrat une clause libératoire d'un tout petit milliard d'euros.Les club intéressés sont priés de s'adresser à Florentino Pérez . Bon, il faut reconnaître qu'un milliard d'euros est une sacrée somme. Pour preuve, avec ce pécule, on peut se procurer près de 833 000 000 de baguettes tradition à 1,20 euro l'unité. De quoi se faire un bon paquet de sandwichs.