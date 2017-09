Benzema out un mois ?

JE

La tuile pour le Real.Selon Karim Benzema , sorti sur blessure lors de la réception de Levante , pourrait manquer quatre à six semaines de compétition.L'attaquant français souffrirait d'une élongation à la cuisse. Déjà orphelins de Ronaldo en championnat, suspendu cinq matchs, les Merengue devront donc composer avec l'absence d'un titulaire de plus. Et si le Portugais pourra disputer le match de Ligue des Champions opposant les siens à l' APOEL Nicosie (mercredi 20h45), il n'est toujours pas disponible en Liga.Une situation loin d'être idéale pour les hommes de Zidane, qui comptent déjà quatre points de retard sur le Barça Casse-tête.