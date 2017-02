Benzema meilleur buteur français de l'histoire de la LDC

0

Parfois, la porte d'entrée pour l'histoire du football français ressemble à un centre parfait de Cavajal.C'est en tout ca ce qu'a du se dire Karim Benzema il y a quelques minutes quand il a marqué de la tête après le centre au millimètre de son coéquipier, puisqu'en plantant le 51ème but de sa carrière en Ligue des Champions, KB9 est devenu le Français ayant le plus marqué dans cette compétition. Il envoie Thierry Henry et ses 50 buts sur la deuxième marche du podium, et accessoirement permet au Real de revenir à 1-1 après l'ouverture du score de Insigne.Et pour continuer cette frénésie de chiffres, Benzema a marqué trois buts de la tête en Ligue des Champions depuis le début de la saison, un classement dont il vient là aussi de prendre la tête, et il s'agit déjà de son cinquième but lors de cette C1.Plutôt costaud.