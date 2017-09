Benzema : « Je ne suis pas dans une compétition »

La fiche

Karim Benzema

Né le 19 décembre 1987 à Lyon

Attaquant.

Clubs : Olympique lyonnais(2005-2009), Real Madrid(depuis 2009)

Palmarès : Championnat de France (2005-2008) / Coupe de France (2008) / Trophée des Champions (2006,2007) / Coupe d'Espagne (2014) / Champion d'Espagne (2012, 2017) / Ligue des Champions (2014,2016,2017) / Supercoupe d'Europe (2014, 2016, 2017) / Mondial des Clubs (2014, 2016)

International Français (81 sélections)

« J’estime que le football doit être beau à voir, à regarder. Tu ne viens pas au stade ou tu ne t’installes pas sur ton canapé pour rester les bras croisés. »

Tous les buts de la Benz en 2016-2017

« On ne regarde plus ce qu’il se passe sur le terrain, mais c’est aussi parce que c’est ce qu’on fait voir aux gens. Il n’y a plus d’amour du foot. »

« La pression est en toi, pas besoin de voir un psychologue. »

Propos recueillis par Maxime Brigand

Bien sûr, c’est une chance, mais il y a aussi beaucoup de travail derrière et du talent, je pense. Tu peux avoir de la chance pendant un an ou deux, mais après, si tu n’es pas performant, on te remercie et on te demande d’aller voir ailleurs. Je vais être franc : c’est dur, c’est super dur d’en arriver là, et je pense honnêtement que c’est le club où c’est le plus dur de réussir. Mais je suis quelqu’un qui aime les défis, la difficulté. C’est ce qui me permet de me remettre chaque année en question, de me reposer les bonnes questions. C’est ça aussi que j’aime.Je ne suis plus le même joueur, plus du tout. J’ai grandi, j’ai pris de l’expérience, j’ai appris à m’adapter à d’autres styles de jeu, à d’autres joueurs. J’ai changé sur plusieurs aspects : physiquement, tactiquement, techniquement...Pour moi, un attaquant a, par nature, cette mentalité de tueur. C’est en lui. Après, tu as plusieurs types d’attaquants : tu as l’attaquant qui va rester dans une surface qui, si tu ne lui donnes pas de ballon, ne va te servir à rien, et inversement si tu lui en donnes ; tu as l’attaquant créateur ; et, tu as l’attaquant qui peut tout faire. Moi, je me place dans la dernière catégorie : je peux créer et terminer.C’est quelque chose qui n’intéresse plus les gens en fait. C’est comme ça, c’est le football d’aujourd’hui, on oublie certains détails. Quand un attaquant ne marque pas, mais crée plusieurs situations de jeu, ça n’intéresse personne. Alors qu’un attaquant qui ne touche pas un ballon, qui marque, mais qui n’est pas forcément beau à voir, on s’attarde sur lui. J’estime que le football doit être beau à voir, à regarder. Tu ne viens pas au stade ou tu ne t’installes pas sur ton canapé pour rester les bras croisés.De jouer au foot, tout simplement. Jouer, c’est marquer, ouvrir des espaces, faire marquer...Non, pas de consigne. Tu sais, au bout d’un moment, tu n’as plus besoin de donner des consignes, ça fait quand même un moment que je joue au foot maintenant. Après, oui, on peut t’en donner sur un match, un repli défensif, mais offensivement, tu ne vas pas m’apprendre de nouvelles choses.À apprendre, non. Pour m’améliorer, oui. Je peux progresser partout.Il a toujours été proche de moi, on discute beaucoup, notamment sur le calme et le fait d’être calme. On travaille sur la confiance en soi, même si j’ai toujours eu confiance en moi. C’est toujours bien d’avoir un entraîneur qui te parle souvent.Des fois, tu n’en as pas besoin. Tu as une équipe qui gagne, tu te renforces avec un ou deux joueurs, mais ça ne sert à rien de changer toute une équipe quand tu as la meilleure équipe entre les mains. C’est un travail dans la durée : ça fait quand même six ou sept ans qu’on est là. Maintenant, on gagne, on prend des trophées, on joue bien. On a une équipe puissante.Pas imbattable, c’est impossible dans le foot : tu peux perdre sur un match contre le dernier. C’est la victoire qui amène ça, cette forme de confiance. Aujourd’hui, il n’y a pas d’équipe titulaire si tu veux. On sait que si on fait entrer d’autres joueurs, ils vont faire la différence. Il n’y a donc pas de onze titulaire, il y a une vraie équipe de foot. C’est ça la clé.Plus les années vont passer et plus le foot va se rapprocher du freestyle. On va arriver à un sport où l’enjeu sera de savoir qui met le plus de crochets, le plus de passements de jambes... Peut-être qu’on rajoutera des points en fonction de ça. Je dis ça parce que j’ai des petits frères et ils ne voient pas le foot comme moi, en fait.Ils sont dans le délire d’aujourd’hui : pour eux, c’est plus important de mettre un crochet ou un passement de jambes qu’une belle passe. C’est le temps, c’est comme ça. On parle aujourd’hui beaucoup plus des joueurs créatifs, des dribbleurs.Oui, c’est du basket. On se rapproche de la NBA, je pense même qu’ils vont créer une nouvelle ligue. On ne regarde plus ce qu’il se passe sur le terrain, mais c’est aussi parce que c’est ce qu’on fait voir aux gens. Il n’y a plus d’amour du foot. Quand tu regardes un match à la télé ou une émission, on ne te parle que de statistiques, on ne te parle pas de foot. C’est la vision extérieure. Après, dans les équipes, on parle football, il y a des séances vidéo... Heureusement.Je fais comme eux, je me mets dans leur tête. J’essaye d’anticiper, mais je n’ai jamais regardé de vidéos de défenseur, par exemple. Certains le font, je trouve que c’est une bonne chose.On sait que ce sont des matchs difficiles. On gagne 3-0 à l’aller et, au retour, on se retrouve à 0-2 au bout de quinze minutes. Oui, on a mal entamé le match, mais on est restés calmes parce qu’on savait qu’on allait mettre un but. Quand à ce niveau-là, tu lâches quinze minutes, tu sais à quoi tu t’exposes. La finale, on l’a abordée de la même manière : tu sais que c’est un match, que tu as au moins 90 minutes à faire, tu sais que tout peut se passer, mais voilà, il ne faut pas s’exposer.Il y a de la pression... On l’a tous les week-ends, contre le dernier ou contre n’importe qui. Mais toi, en tant que joueur, tu ne dois pas la montrer. Tous les joueurs ont la pression, c’est obligatoire.Non, je pense à mon match, tranquille. La pression est en toi, pas besoin de voir un psychologue. Cette sérénité, c’est aussi Zidane qui nous l’apporte avec son calme. Il nous transmet ça.Je ne suis pas dans une compétition, sinon je serai un autre joueur. Je n’ai pas grandi avec cette mentalité. Je joue au foot parce que j’aime le foot, le beau jeu. Être décisif, c’est marquer et faire marquer, c’est comme ça qu’on m’a éduqué. Je ne suis pas dans une course.L’amour du foot. Après, quelques fois, sur quelques matchs, tu peux retrouver le Karim de Lyon , mais c’était une autre étape, j’étais un autre joueur. C’était une autre mission.