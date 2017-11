Benzema : « Il ne faut pas être bête... »

1

On ne va pas se mentir, on n'a pas appris grand-chose de nouveau sur Karim Benzema dimanche soir sur Canal Plus, que ce soit pendant leoù il était invité ou pendant le documentaire qui lui était consacré, intitulé. Une opération de communication de grande ampleur au cœur de laquelle tout le monde attendait surtout de savoir ce qu'allait dire Karim Benzema à propos de son avenir en Bleu et de Didier Deschamps L'attaquant du Real Madrid a livré un sentiment très clair sur l'équipe de France : «» Sachant que Deschamps a déjà prolongé jusqu'en 2020 (Benzema aura alors 33 ans), il faudrait un cataclysme lors du Mondial en Russie pour qu'un nouvel sélectionneur prenne la tête des Bleus. Il confie également n'avoir «» de la part de Didier Deschamps avant l'Euro 2016 et ne pas se reconnaître dans l'image de «» que certains lui accolent.L'autre sujet sur lequel le triple vainqueur de la Ligue des champions était attendu dans cet océan de louanges s'appelle Mathieu Valbuena Karim Benzema continue de se défendre et de prôner la bienveillance qu'il aurait eue envers son coéquipier, même s'il confie avoir été choqué par l'interview donnée par Valbuena auen 2015 : «(...)Des déclarations qui ont peut-être scellé une bonne fois pour toutes son avenir en équipe de France , puisqu'on imagine mal Didier Deschamps revenir sur sa position après cette campagne médiatique...