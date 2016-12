Benzema dépasse Zlatan et se rapproche d'Henry

1k

KC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

De quoi alimenter les débats entre les anti et les pro-Benzema.Ce mercredi soir, le Real Madrid a concédé le nul face à Dortmund. Insuffisant pour s'emparer de la tête du groupe, mais suffisant pour permettre à Karim Benzema de peser un peu plus sur l'histoire de la C1. En inscrivant un doublé, le total de la Benz' dans la compétition s'élève désormais à 50. Soit autant que Pipo Inzaghi, un de plus que Zlatan et Di Stéfano, mais surtout un de moins que le meilleur buteur français de la compétition : Thierry Henry et ses 51 pions. Sur 88 matchs de C1, le ratio est plutôt très satisfaisant pour l'avant-centre du Real Madrid.51 Benz Super.