Benteke, même pas peur !

Éjecté de Liverpool l’été dernier, critiqué en interne ou par les médias cette saison à Crystal Palace, pas épargné actuellement par son nouveau coach, Christian Benteke en voit de toutes les couleurs. Mais parvient toujours à remonter la pente, en témoignent son gros mois de mars. Grâce à une détermination sans faille.

Dispute éphémère

Compenser les limites

La bonne direction, le comportement qui va avec

Par Florian Cadu

Pendant quelques instants, Jürgen Klopp a dû s’en vouloir. Son ancien joueur, celui-là même à qui il a indiqué la porte de sortie l’été dernier, vient de lui planter deux coups de couteau mortels. D’un intérieur du pied maîtrisé, puis d’une tête puissante, Christian Benteke a fait tomber Liverpool qui menait pourtant 1-0 à Anfield Road. Mais voilà, l’ancienjoue désormais pour Crystal Palace, et si ses ex-supporters n’ont pas à regretter son départ, ils ont du mal à digérer la revanche de l’attaquant en ce dimanche 23 avril 2017.Parce que oui, il s’agit bien d’une revanche pour l’avant-centre. Une revanche pour les moqueries qu’il a subies lorsqu'il portait le maillot des, mais aussi une revanche sur sa première partie de saison, où personne n’a semblé croire en lui. Avec huit buts inscrits en Premier League en presque six mois, son bilan n’était pas totalement affreux, mais bien loin des espérances nées dans son nouveau club qui n’a pas hésité à lâcher plus de trente millions pour le faire venir. À tel point que le bonhomme, qui aurait songé à un départ cet hiver, a failli s’embrouiller sévèrement avec ses dirigeants et Sam Allardyce , son nouvel entraîneur depuis fin décembre., a ainsi balancé le coach anglais en conférence de presse en début de mois.» Ambiance. Mais ça, c’était avant. Car cette petite remise en cause a finalement servi de déclic au Belge : en un mois, ce dernier a fait trembler les filets à cinq reprises (en quatre rencontres de championnat) alors qu’il fallait remonter à fin janvier pour le voir faire trembler les filets. La preuve que le natif du Congo a de la ressource et ne s’arrête pas au premier obstacle présenté.Régulièrement pointé du doigt pour son jeu tout en puissance en apparence et son manque d’élégance, Benteke a l’habitude des critiques. Comme tout attaquant qui connaît une période de doute, d’ailleurs. Sauf que cela ne fait pas, et n’a jamais fait peur à Christian. Pas le plus beau ni le plus talentueux de la planète football, le joueur d’1,91m a toujours dû travailler pour progresser et avancer. «(qui s’est planté en Angleterre et évolue aujourd’hui à Bruges), atteste Jean-Philippe Caillet, qui a évolué avec Benteke à Genk entre 2007 et 2009.Une grande détermination, mais pas que. Contrairement à ce que certains peuvent imaginer, l’international de 26 ans n’est pas un garçon qui n’en fait qu’à sa tête et qui pense ne rien avoir à apprendre. Ce n'était en tout cas pas son profil lors de ses plus jeunes années. «, reprend Jean-Philippe Caillet, aujourd’hui manager général du FC Differdange 03, club luxembourgeois.» Voilà en partie pourquoi Benteke a encore un rôle à jouer dans cette Premier League. Et qu’il peut encore surprendre. Même quand la personne en face de lui s’appelle Klopp.