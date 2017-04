Benteke fait tomber Liverpool

0

Liverpool 1-2 Crystal Palace

Jamais il n’avait humé le parfum du succès à Anfield en Premier League. C’est désormais chose faite pour Sam Allardyce qui, ce dimanche, est venu jouer un mauvais tour à un Liverpool trop serein en s’imposant avec Crystal Palace (1-2).Face à l’une des équipes les plus en forme ces dernières semaines, les Reds ont pourtant rapidement montré qu’ils étaient les maîtres des lieux. Dominateurs, ils contraignent les visiteurs londoniens à évoluer bas dans leur camp. Sans parvenir toutefois à se créer des opportunités franches. Le premier à se mettre en évidence est d’ailleurs un ancien de la maison puisque la frappe de Benteke passe de peu à côté (21). Un léger frisson qui parcourt Anfield avant que Coutinho, auteur d’un sublime coup franc, ne vienne battre un Hennessey impuissant. Sans Sakho qui ne peut évoluer contre le club qui le prête, les Eagles se remobilisent après l’ouverture du score. Et, comme une évidence, c’est Benteke qui fait plier la défense de Liverpool en reprenant victorieusement un centre de Cabaye juste avant la pause. Volontaires mais trop peu dangereux au retour des vestiaires, les hommes de Jürgen Klopp ne se rassurent pas. Le couperet finit par tomber avec, une nouvelle fois, Benteke dans le rôle du bourreau avec une tête imparable. Son cinquième but à Anfield contre la formation de la Mersey.Avec cette victoire qui lui permet de porter à trois matches sa série sans essuyer de revers, Crystal Palace prend ses distances avec la zone de relégation. Les Reds, eux, chutent après sept rencontres consécutives sans défaite et manquent l’occasion de prendre davantage d’avance sur Manchester City