Cheyrou's header makes it all square at 1-1! #NYvTOR https://t.co/D1DQPhlLUX — Major League Soccer (@MLS) 20 mai 2017

AA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Arrivé en 2015 à Toronto, Benoît Cheyrou s'est bien acclimaté à la MLS. Et si son équipe trône sur le championnat nord-américain, c'est en partie grâce à lui. Le milieu de terrain a sauvé son équipe hier, en égalisant à la 70face aux New York Red Bulls (1-1).L'ex-Marseillais a marqué d'une tête plongeante, un peu par réflexe, en prenant le gardien à contre-pied. Le milieu de terrain de 36 ans a planté là son premier but de la saison.