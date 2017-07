L’ex-pitchoune et héros d’Arles-Avignon a posé son kit de pêche au Puy-en-Velay. À 32 ans, il s’amuse en CFA avec le club auvergnat, loin d’un monde pro dont il estime sans amertume avoir fait le tour.

« Mon meilleur ami Jérémie Clément venait de signer au Puy. Je ne te cache pas que j’ai dû regarder sur la carte pour savoir où ça se trouvait. »

« Moi, j’ai connu le club en amateur. En grandissant, on a perdu cet esprit de débrouille et de simplicité. »

« Au début, j’étais un peu amer de voir les copains jouer dans des stades sympas. Maintenant, je suis passé à autre chose et je ne retiens que le positif. J’ai fait ce que j’avais à faire. »

« Une fois, j’avais organisé une initiation pêche avec toute l’équipe, on avait joué aux boules... Pour la cohésion d’équipe, c’est le top. »

Propos recueillis par Mathieu Rollinger

J’espère qu’ils ont pu passer un peu de temps en famille et surtout se faire une bonne bouffe. Parce que dans les hôtels en général, ce n’est pas terrible. Ici, il y a plein de petits restos sympas en ville. Avec un petit verre de pinard pour se détendre parce que leurs dernières semaines ont dû être très difficiles. S’ils avaient su, ils auraient dû passer chez moi, je leur aurais fait un barbecue.En juin 2015, j’étais à Arles. On est descendu sportivement en National puis administrativement en CFA. Pendant trois mois, on ne savait pas à quel niveau on allait jouer. C’était le flou complet. On n’était plus que six ou sept à l’entraînement avec Victor Zvunka Fin octobre, on a su que le club allait couler. À cette période de l’année, les clubs pros ont fini leur recrutement, et donc les joueurs se sont retrouvés sur le carreau. Mon meilleur ami Jérémie Clément venait de signer au Puy. Je ne te cache pas que j’ai dû regarder sur la carte pour savoir où ça se trouvait. En CFA, tu peux tomber sur des clubs qui te prennent la tête. Quitte à aller en amateur, il fallait que ça soit un club familial, sans prise de tête, mais avec un projet un minimum sérieux. Histoire de ne pas stopper net le ballon.Le vrai ambassadeur, c’est Sidney Govou qui a été formé ici et vient régulièrement nous voir. Je sais qu’ils disent tous ça, mais c’est vraiment un club qui se donne les moyens de progresser. Il va y avoir des travaux pour le stade, on a recruté des joueurs qui jouaient au niveau au-dessus... L’an dernier, on n’a perdu que trois matchs dans la saison, mais Grenoble nous a doublés au dernier moment.Il y a d’abord mon premier but en Ligue 1 avec Toulouse à Caen. Et puis il y a ce but en lucarne avec Arles contre Clermont. Un peu plus d’un an avant j’allais arrêter le foot, je n’avais plus rien et je me retrouve en National à Arles. Et là, c’est moi qui marque ce but qui nous propulse en Ligue 1. Il n'y a que dans le foot que l'on peut vivre ça. Quand c’est toi qui mets le but qui change tout, c’est une autre dimension. Derrière je reçois le trophée dede meilleur joueur de Ligue 2. Ce soir-là, je peux te dire que je n’ai pas fini à l’eau claire.C’est vrai ! Surtout que je ne suis pas un gros buteur, vu que je joue plutôt sur un côté. Mais pour marquer ces buts, je ne vais pas te dire que c’est le talent parce que ce n’est pas ça. C’est sûr qu’il y a de la chance. Contre Clermont je mets un but, je ne savais pas que j’étais capable de faire ça. Contrôle poitrine-sombrero-reprise du gauche-lucarne : on va jouer au foot demain, je ne sais pas le mettre.Moi, j’ai connu le club en amateur. En grandissant, on a perdu cet esprit de débrouille et de simplicité. Que ce soit en Ligue 2 ou Ligue 1, j’essayais de perpétuer ces valeurs. Michel Esteban le faisait très bien aussi. Il se servait du fait que nos installations ne soient pas au top pour qu’on se persuade qu’on était une équipe de besogneux : «» Le changement de ville d’Arles à Avignon a fait beaucoup de mal également. Certains supporters l’ont mal pris. À Avignon, on n'y était que le vendredi pour y jouer. C’était un peu spécial.Cette intersaison 2010 a été très dure. On sort d’une superbe saison avec un groupe de potes. Mais les dirigeants ont viré énormément de joueurs. On s’est retrouvé à huit pour partir en stage, et un mois plus tard, on était une trentaine. Mais Meriem ou Charisteas, en arrivant à Arles, ils ont été très respectueux envers ceux qui étaient là depuis quelque temps. On s’est fait des restos avec les gars du Real alors qu’ils jouaient avec Zidane et Beckham quelques années plus tôt. La mayonnaise n’a pas pris parce que tu ne peux pas espérer former une équipe avec 27 recrues qui arrivent tard et qui ne parlent pas tous la même langue.Déjà la question s’était posée à l’été, mais le président a voulu que je reste parce que je représentais ces rares joueurs à avoir été là depuis le National. Mais ça a coincé avec Faruk Hadžibegić qui a remplacé Esteban au mois d’octobre. C’était bouché pour moi. En janvier, je reçois une belle proposition de Troyes en Ligue 2 avec Furlan. Au départ, ils ne voulaient pas me laisser partir, mais on ne peut pas dire que j’ai quitté le navire pendant qu’il coulait.En 2014, on avait aussi une équipe d’All Stars. C’était l’époque de Zebina, Givet, Chimbonda, Mamadou Niang. Que des internationaux sur le papier. Et le président m’a appelé pour me dire qu’il avait besoin de moi. Comme j’étais en fin de contrat, donc j’y suis allé.J’aurais pu tenter autre chose, mais j’en avais un peu marre. Ça faisait douze ans que j’étais pro. Je ne me suis pas pris la tête et j’ai fais le choix de venir au Puy. Si je n’ai pas eu d’autres propositions intéressantes, c’est que je ne le méritais pas. Au début, j’étais un peu amer de voir les copains jouer dans des stades sympas. Maintenant, je suis passé à autre chose et je ne retiens que le positif. J’ai fait ce que j’avais à faire. Et puis je croise énormément d’anciens pros à ce niveau. À Annecy, tu as Cédric Barbosa Olivier Sorlin et compagnie. Je ne vais pas dire que la CFA, c’est la Ligue des champions, mais ça met un peu de piment.Non pas du tout, je n’ai aucune rancœur. Au contraire, ça me dérange l’image qu’ont les footballeurs. Les gens parlent toujours des pros comme des gars obsédés par le fric, les bagnoles, les femmes, etc. Mais c’est un fantasme. Si je leur présente mes amis dans le football, il n’y en a aucun qui est comme ça. Même ceux qui font un peu les beaux à la télé, ils peuvent être super sympas dans la vie. J’essaie vraiment de me battre contre ça depuis que je suis en amateur.J’ai un contrat fédéral avec Le Puy, avec un statut de semi-pro. Tu as un salaire correct, mais dans le foot c’est dérisoire. Moi à côté de ça, je suis dans l’immobilier. Après ta carrière pro, ce qui te reste à la fin ce sont des maillots, quelques trophées, une compilation de tes buts pour quand tu es nostalgique, mais la seule chose de concrète que tu as, c’est ce que tu as investi dans la pierre. C’est ce que je répète à mes collègues : à 35 ans, ou 45 ans quand j’en parle à Nivet, il ne te reste que ça si tu n’as pas fait trop d’études.Carrément. Dans le coin, c’est pas mal et j’essaie d’y aller régulièrement. Sinon, je descends dans le Sud chaque été. Cette année, on s’est offert avec Jérémie Clément un séjour de pêche à la Réunion. Mais quand j’étais pro, j’arrivais quand même à y aller.Quand je suis à la pêche, je ne pense pas au foot. Si tu as raté la veille un face-à-face à la 86minute, eh bien là tu ne penses qu’à avoir une touche. Ça t’aère l’esprit. Dans chaque club où je suis allé, il y avait trois ou quatre gars qui pêchaient. Du coup, tu te prends deux bières avec toi, tu te poses et c’est un régal. À Troyes, j’emmenais souvent les mecs comme Benji Nivet ou Stéphane Darbion et on rigolait bien. Une fois, j’avais organisé une initiation pêche avec toute l’équipe, on avait joué aux boules... Pour la cohésion d’équipe, c’est le top.Non, mais s’il vient avec nous en stage, j’espère qu’il nous suivra.