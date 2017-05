Benjamin Mendy forfait

1

KC

C'est désormais officiel.Incertain depuis quelques jours et une gêne contractée ce week-end à Angers entre le psoas et la hanche, Benjamin Mendy est définitivement forfait pour le match de ce mardi soir contre Dortmund . «» , a expliqué le latéral gauche de l'AS Monaco sur Twitter. Une absence de plus après celles de Djibril Sidibé, blessé également, et Tiémoué Bakoyoko, suspendu. En toute logique, Mendy devrait être suppléé par Andrea Raggi dans son couloir gauche, qui va devoir se farcir Ousmane Dembélé.Mercé.