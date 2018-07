Benjamin, jambe de bois

Benjamin Mendy n'a joué que 40 minutes contre le Danemark et, face à l'Argentine, il a déclaré forfait à cause d'une cuisse meurtrie. Était-il physiquement prêt à jouer une Coupe du monde ? Le doute est désormais permis.

Un, deux, trois, quatre, cinq... Chaque jour ou presque, le même rituel. À la seconde où les joueurs de l'équipe de France pénètrent sur la pelouse de leur discret stade d'entraînement, en périphérie d'Istra, les journalistes présents se transforment en bergers pour compter le nombre de brebis. Si le décompte s'arrête à 21 ou 22, cela signifie qu'un ou deux soldats manquent à l'appel. Et alors là, place au grand branle-bas de combat pour être le premier à découvrir les raisons de la désertion. Blessure ? Repos de précaution ? Joueur perdu dans une des nombreuses forêts des environs après une partie de cache-cache qui a mal tourné ?Lundi, deux jours après la victoire 4-3 contre l'Argentine à Kazan, les compteurs se sont même arrêtés à 20, et les observateurs ont rapidement remarqué qu'ils n'apercevaient pas les yeux bleus d' Antoine Griezmann , ni la silhouette longiligne de Raphaël Varane . Les inquiétudes ont vite été balayées par le staff de la FFF, qui a annoncé que les deux habituels titulaires avaient droit à un jour chômé en plus en raison de leur longue saison. Et puis il y a Benjamin Mendy . Le troisième absent de cette séance de début de semaine, et sur qui pas grand monde n'a posé de question. Logique, il avait déjà déclaré forfait pour le France-Argentine samedi, et n'avait pas non plus pointé le bout de son nez à l'entraînement réservé aux remplaçants de dimanche. Et alors qu'il ne reste plus que dix jours de compétition, force est de constater qu'on risque de ne plus beaucoup voir le latéral gauche des Bleus.Quelques heures à peine après avoir posé le pied sur le sol russe, lors de sa toute première prise de parole à trois jours du début du Mondial, Didier Deschamps avait été questionné sur son joueur, utilisé lors des matchs de préparation, mais qui n'avait jamais tenu 90 minutes sur la pelouse. Et le sélectionneur ne s'était pas débiné : «» En réalité, l'état physique de Benjamin Mendy a empiré. Ce n'est plus tant son genou qui semble poser problème, mais sa cuisse. «» , annonçait Deschamps un jour avant d'aller boxer les Argentins.Plus le temps passe, plus Mendy continue de boiter. Et après avoir passé six mois à le regarder courir contre la montre pour soigner ses ligaments croisés à temps, la question se pose très franchement : Benjamin Mendy était-il réellement prêt à disputer une Coupe du monde ? Didier Deschamps a-t-il commis une erreur en notant dans sa liste le nom d'un joueur autour de qui planaient tant d'incertitudes ? Le latéral n'a pas passé l'intégralité des quatre matchs disputés par la France sur le banc, certes. Mais difficile d'avoir envie de sabrer le champagne parce qu'il est entré à la 50minute de jeu contre le Danemark. Surtout quand on sait que Deschamps a utilisé énormément de remplaçants ce jour-là (la qualification pour les huitièmes déjà en poche), et que dans l'autre couloir, Sidibé a eu le droit à une titularisation. En fait, voir Mendy arriver sur le terrain si tard était plus inquiétant qu'autre chose.Face aux Danois, Mendy a au moins eu la bonne idée de botter le premier centre réussi de l'équipe de France depuis le début du Mondial. Un, tout au plus. Mais pas une raison pour s'extasier. On a assez dit et écrit de choses sur le rôle de certains joueurs pour un groupe au-delà de leur présence sur le terrain. Tous ces détails que le public ne voit pas, mais qui font qu'une équipe avance et reste soudée sur toute la durée d'une compétition. Ambianceur invétéré, Benjamin Mendy fait évidemment partie de ces GO du vestiaire. Un pro du, diraient ceux qui parlent le langage du nouveau monde. «» , lançait Djibril Sidibé, surpris par une question sur les musiques les plus écoutées par les joueurs. «» Même pas besoin d'imaginer ces scènes, Instagram nous les offre quasi quotidiennement.Mais Alphonse Areola Florian Thauvin ou Adil Rami , eux, s'attendaient à être cantonnés à ça. Pas Mendy, qui était titulaire dans l'esprit du sélectionneur dans la dernière ligne droite du Mondial. Difficile de croire que l'ancien Marseillais se satisfait de la situation. Mais comme il n'est physiquement pas au point, il ne peut rien dire. Et comme Lucas Hernandez a réalisé quelques entraînements avec un préparateur physique et sur le côté du terrain à cause d'une gêne à la cuisse, le petit monde des Bleus panique. Le pire, c'est que si jamais leest forfait pour le prochain match, Deschamps installera sans doute une roue de secours improvisée en alignant Kimpembe à gauche. Au moins, Mendy aura 90 minutes pour choisir la chanson qu'il passera dans l'enceinte du vestiaire après le match.