Benfica accueille le prometteur gardien belge Mile Svilar

Dans les pas de Michel Preud'homme Tout comme son aîné et compatriote entre 1994 et 1999, Mile Svilar va tenter de s'imposer dans les cages de Benfica . Le jeune gardien d' Anderlecht de 18 ans, présenté comme l'étoile montante à ce poste en Belgique , s'est engagé pour cinq ans avec le champion du Portugal . L'international U19, qui possède également la nationalité serbe, vient renforcer un poste laissé vacant par Ederson Moraes , parti à Manchester City , mais devra aussi compter sur la concurrence du vieux Julio César et de l'espoir portugais Bruno Varela En ne déboursant que deux millions d'euros pour assurer le futur, les Aigles rappellent tout le monde à la raison.