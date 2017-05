Benezet : « J’aimerais trop revoir Broly ! »

Kamé-hamé-haaaa ! Fan de mangas, dont il possède une collection, le Guingampais Nicolas Benezet nous parle de Dragon Ball Super, suite officielle de l’incontournable DBZ.

Propos recueillis par Flavien Bories

J’ai une bibliothèque de mangas, mais pour tout ce qui concerne, je regarde juste les animes en japonais, avec les sous-titres français bien sûr ! Dans, il y a eu des combats mythiques : Cell, Freezer, Boubou... Ils en ont mis du temps à les battre. Ils se sont transformés, ont dû fusionner. J’ai grandi avec. Comme un premier amour, c’est dur de l’oublier.Je n’en ai pas, mais je retiens un évènement majeur, peut-être le meilleur de tous les mangas réunis : lorsque Son Gohan combat Cell et commence à s’énerver. Malheureusement, il prend trop la confiance et provoque la mort de son père. Mais il est trop fort, c’est abusé. Il dégage quelque chose... cette scène est magique, culte ! J’en parle à tous mes potes à chaque fois que je la revoie. Je pense qu’elle met d’accord tous les fans deOui c’est vrai ! Il fait chier parce qu’il s’est marié, a fait un enfant, ce n’est plus le même. Après le combat de Cell, tu te disais : Gohan va prendre la relève, ils vont tout faire pour le mettre en avant, il était plus fort que son père, mais non. Ça a déçu tout le monde qu’il finisse comme ça avec Videl, qu’il aille à l’école et se transforme en... c’est quoi déjà ce déguisement bizarre ?Voilà ! Déjà qu’ils ne respectaient pas Végéta alors là... ils ont grave déconné. En plus, Son Goku mourait. Ça ne m’aurait pas dérangé que Gohan prenne sa place et qu’on ne voit Goku que de temps en temps grâce aux boules de cristal. Je suis toujours content de le voir, mais la logique aurait voulu que Gohan devienne le boss. C’est dommage. Enfin, dans, je sentais qu’il allait revenir au top et c’est le cas.Ils sont allés trop loin. Ça fait des années qu’il ne se bat plus. Bientôt, tu vas voir qu’il va se transformer en Super Saiyan Blue. Ça va trop vite ! C’est limite s’il ne va pas devenir le numéro 2.Le mec sort de nulle part. On l’avait complètement oublié. Il a l’air trop fort alors qu’avant, il n’avait rien d’exceptionnel. Mais bon, j’étais quand même content, je me suis dit, on va revoir C17. Ils vont pouvoir compter sur une grosselors du prochain Tournoi.Le Kamé hamé ha ! On ne le voit pas assez souvent. Quand Son Goku le fait, c’est toujours beau à voir. Et puis, il y a le Kaioken ! Il l’utilise lorsqu'il est vraiment énervé, que l’adversaire est costaud. D’ailleurs, je pense que sa prochaine transformation sera en rapport avec le Kaioken.Tout à l’heure, tu me demandais qui je kiffais le plus, Broly est un personnage culte ! J’aimerais trop le revoir. Il dégage quelque chose. Il est grand, costaud, il a la classe, porte de l’or. Il est trop fort, bien plus que Son Goku. Ça me fait trop chier de ne plus le voir. Enfin, il va peut-être revenir dansC’est carrément nul. Soit tu mets Broly, soit tu ne le mets pas. C’était l’un des plus gros combattants. Tu n’as pas le droit de le faire revenir comme ça, c’est dégueulasse.Yamcha ne sert à rien, Krillin me fait rire. Tout le monde se fout de sa gueule parce qu’il meurt tout le temps. Il a été invité au Tournoi du pouvoir dans. Ils nous font croire qu’il arrive à rivaliser avec Goku, c’est relou ça. Ils nous prennent un peu pour des cons.Depuis que je suis petit, c’est le Super Saiyan 3 ! Les cheveux longs, comme ça, c’est kiffant. Dommage qu’on ne la voit quasiment plus. Je me rappelle lorsque Goku affrontait Bou en SSJ3 (Super Saiyan 3). Il était trop beau, trop classe.Végéta est toujours sous-estimé. Le créateur le néglige. Il y a une scène dansoù un méchant transforme les gens en une sorte de gélatine. C’est toujours lui qui se fait attraper puis sauver par Son Goku. Au début, on croit toujours qu’il est fort et finalement, il perd. C’est dommage parce qu’il est chaud. Il aurait pu se faire davantage respecter. Tu ne le verras jamais gagner un combat de ouf comme Goku. C’est dommage, il faudrait un peu partager. C’est censé être le numéro 2, il devrait faire des exploits. Quand il s’est transformé en Majin Végéta contre Boo, il était chaud, mais ce n’était que temporaire.Dans, Whis, l’ange de Beerus, le dieu de la destruction est cool, il me fait rire. En plus, il paraît qu’il serait plus fort que lui. Mais si je devais choisir, j’aimerais être Zeno Sama ! On n’a rien vu encore de sa puissance et pourtant, ils se chient tous dessus en le voyant, à part Son Goku.Ça me fait quand même bizarre de les voir avec des cheveux bleus. Je dirais le 4.Je n’en ai pas regardé des masses, mais le peu que j’ai vu était cool.L’idée est bonne, mais il y a beaucoup de choses à corriger comme les écarts de niveau et la qualité des dessins. Parfois le design des personnages n’est pas à la hauteur. Si tu fais des arrêts sur image, c’est horrible. Tu ne les reconnais pas, trop mal fait !Si tu savais combien j’en attends chaque semaine. Je ne regarde pas que. En fait, ça dépend des moments, où en est la série. Lorsqu’il se battait contre Goku Black, je me languissais. Il y a pas mal d’arcs avec de gros combats.Ça a perturbé pas mal de monde. C’était rigolo, mais qu’il arrive à tuer Goku Black, parvienne à se transformer en une espèce de SSJ Blue, c’était trop.On le verra plus lui, non ?Vas-y, tu peux y aller.Ok, tu n’aurais pas dû me le dire. Les scénaristes abusent. Ça va créer des débats. Le mec qui veut détruire la terre à chaque fois, l’ennemi juré de Son Goku accepterait de l’aider ? Ça va loin. Son retour dans le film était bien parce que tu as pu te régaler avec du combat. Mais s’il n’était pas revenu, ça n’aurait pas été un truc de fou.J’ai bien aimé l’histoire, elle était assez compliquée à suivre. Ils sont allés loin dans le scénario. Le combat était lourd même si, comme je l’ai déjà dit, j’ai moins aimé le fait que ce soit Trunk qui, sorti de nulle part réussissent à le battre.Ils abusent ! Dans deux mois, on verra Son Goku se transformer avec des cheveux verts. J’aimais bien l’époque où il n’y avait qu’une couleur : le jaune. Mais j’ai bien aimé Goku Super Saiyan God. Dommage que cette transformation ne soit que temporaire. Ils l’ont plutôt bien amenée avec tous les Saiyens qui lui donnent leur pouvoir.J’espère que ça ne va pas finir comme on le pense, que l’équipe de Son Goku gagnera. Ce serait nul. J’espère qu’il va y avoir du suspense, un bon scénario, qu’ils vont perdre, mais réussir à convaincre Zeno Sama de ne pas tout détruire. J’aimerais qu’il organise un combat entre Goku et Hit qui a l’air vraiment chaud. Si Goku gagne, que la terre ne soit pas détruite. Enfin quoi qu’il arrive, va y avoir du lourd !Je n’ai pas envie de me projeter. Déjà qu’avec la fin de, tu te dis : «» Ça va à une vitesse, je n’ai pas envie d’imaginer le futur. Je prends les épisodes les uns après les autres, comme les matchs