Benevento recrute le fils de Cannavaro

Le tout pour le tout. Sandro , Diabaté et désormais Cannavaro Jr : Benevento fait tout pour décrocher la belle étoile qui va lui permettre de se maintenir en Serie A. Né en 1999, Christian Cannavaro jouait avant ce transfert au sein de la Primavera de Sassuolo, même s'il était prêté depuis le début de saison chez les jeunes de Carpi. Il a donc décidé de faire le grand saut chez la lanterne rouge de Serie A, dans une équipe qui reste pourtant sur deux victoires de rang en championnat.Après son père Fabio et son oncle Paolo, Christian peut perpétuer la tradition des Cannavaro en Serie A s'il réussit à jouer quelques minutes chez les. Mais contrairement au reste de la famille, le jeune joueur est milieu de terrain et non défenseur.Toujours important d'avoir un Cannavaro dans son équipe.