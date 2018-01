Benevento mise sur Sandro pour se sauver

128

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les vacances à Antalya avec Nasri et Ménez sont terminées pour Sandro Arrivé à Antalyaspor en janvier 2017, Sandro va déjà quitter la Turquie pour rejoindre un nouveau challenge encore plus excitant : Benevento et ses onze points de retard sur le premier non-relégable à la mi-saison. Révélé à l'Internacional, le milieu brésilien de 28 ans s'était un peu perdu après des débuts remarqués avec Tottenham Arrivé ce mardi en Italie pour passer sa visite médicale, Sandro , qui devrait être prêté avec option d'achat par le club turc selon Sky Sports, est prêt à relever la mission commando : «. » Et, si certains supporters de Benevento doutent de l'apport du Brésilien, ils n'ont qu'à jeter un léger coup d'œil à ses statistiques cette saison : trois matchs de championnat disputés et deux cartons rouges reçus.Les chevilles adverses sont prévenues.