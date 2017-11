Benevento entre dans le Guinness

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un véritable trou noir.0 : c'est le nombre de point que compte Benevento après 13 journées de Serie A cette saison. Le petit club de Campanie, qui joue sa première saison dans l'élite italienne, a battu un triste record après sa nouvelle défaite ce dimanche contre Sassuolo (1-2). Il est désormais le club ayant réalisé le pire départ dans l'Histoire des cinq plus grands championnats européens ( Angleterre Espagne ). Un record malheureusement tombé à la 95ème minute, la faute à Peluso qui a inscrit le but de la victoire pour lesUn scénario d'autant plus cruel pour les Sorciers , qui avaient vu le penalty de Domenico Berardi repoussé par la barre à la 93ème minute. Le précédent record était détenu par Manchester United lors de la saison 1930-1931.L'Histoire est en marche.