Benevento décroche sa promotion en Serie A

Benevento 1-0 Carpi

MR

Il n'y avait plus qu'un ticket en jeu pour intégrer un des grands championnats européens et c'est Benevento Calcio qui se l'est adjugé. Alors que le match aller s'était achevé sur un nul (0-0 ), les locaux ont cette fois réussi à ouvrir le score par l'intermédiaire de George Pușcaș. Le jeune Roumain prêté par l' Inter a fait chavirer le stade Ciro Vigorito à la demi-heure de jeu en reprenant un centre de Venuti. Grâce notamment à l'hyperactivité de Benito Nicolas Viola au milieu de terrain, Benevento a su conserver son avantage jusqu'au bout, malgré la pression de Carpi . Promu cette année en Serie B pour la première fois de son histoire, le club de Campanie rejoint son voisin du Napoli dans l'élite.