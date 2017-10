Benevento Calcio, l'antre de la sorcière

Ce dimanche, l'Inter se déplace à Benevento, bon dernier de Serie A. Une formation qui vit la première saison de son histoire dans l'élite et dont les joueurs ont un drôle de surnom, les Sorciers, « Gli Stregoni » en version originale. Il faut dire qu'historiquement, Benevento n'est pas franchement une terre de football. Mais plutôt un pays de magie et de sorcellerie.



Le Salem italien

Le mythe de la Janara

Par Adrien Candau

Propos de Francesca Gerardo receuillis par AC, ceux de Raven Grimassi issus du roman Hereditary Witchcraft : Secrets of the Old Religion.

Deux montées successives, en Serie B en 2016, puis en Serie A en 2017. Puis un apprentissage à la dure de l'élite cette saison, où le club n'a toujours pas glané le moindre point en championnat. Si le Benevento Calcio devrait avoir un mal fou à se maintenir en Serie A, la renaissance du club au plus haut niveau aura au moins eu le mérite de mettre en lumière les légendes et mythes qui pullulent dans cette ville de Campanie, située à cinquante kilomètres de Naples.Ville conquise par les Romains en 247 avant Jésus-Christ, la cité conserve un charme antique grâce à son arc de triomphe, son théâtre d'époque, ses ponts et ses portiques d'architecture romaine. Mais en Italie, le patrimoine historique de Benevento reste nettement moins célèbre que la dimension mystique et magique qui lui est généralement associée. «» , pose Francesca Gerardo, co-auteur d'un documentaire sur l'histoire des sorcières de Benevento ( A uno a uno le fil cuntavano : la leggenda delle streghe nel Sannio. ).(un peuple germanique qui a envahi une grande partie de l'Italie au VIsiècle, ndlr)» La réalité, bien sûr, est un peu moins folklorique : «Si aucun registre écrit n'a été retrouvé pour le prouver, certains historiens locaux estiment que jusqu'à 200 procès en sorcellerie auraient été menés par l'Inquisition à partir du XVsiècle dans la région de Benevento. Mais les intégristes religieux ne parviendront néanmoins pas à freiner l'émergence du mythe de la, le nom donné aux sorcières locales. «"janua",» Lase distingue aussi par ses rituels magiques effectués au pied de noyers, l'emblème iconique des sorcières de Benevento. «» , relate l'écrivain italo-américain Raven Grimassi, auteur de plusieurs dizaines d'ouvrages sur les légendes et histoires de la sorcellerie en Europe."streghe di Noce" (les sorcières du Noyer, ndlr).» , poursuit Francesca Gerardo. «» Pour que le mythe demeure, le Benevento Calcio a donc lui aussi mis la main à la pâte : l'emblème du club n'est autre qu'une sorcière chevauchant un balai, dans la pénombre. L'histoire ne dit en revanche pas si elle a prévu de rendre une visite nocturne à quelqueslocaux...