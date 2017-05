Benatia se plaint d'insultes racistes de la RAI

1

Après le supporters de Cagliari , les équipes techniques de la RAI. Suite à la rencontre entre la Juventus et le Torino hier soir (1-1) , Mehdi Benatia était en duplex sur la chaîne de télévision italienne RAI 2.En pleine interview, le Marocain s'interrompt après avoir entendu quelque chose dans son oreillette et demande en italien : «» . La présentatrice répond que personne n'a parlé et qu'il s'agit sûrement de «» ou «» avant de remercier Benatia.Le défenseur a affirmé par la suite avoir entendu «» dans son oreillette. Les explications avancées sur le plateau semblent par conséquent peu crédibles.