Benatia pas tenté par Marseille

Actuellement remplaçant à la Juventus , Mehdi Benatia est sur les tablettes de plusieurs clubs européens et notamment l' Olympique de Marseille Si l'intérêt de l'OM pour Benatia est réel, les négociations ne seraient pas aussi avancées. Déjà, le joueur n'appartient pas encore à la Juve. Il est prêté par le Bayern et la Vieille Dame doit lever l'option d'achat avant de pouvoir négocier avec un club. Finalement, selon, le seul élément concret, c'est que Rudi Garcia adore le défenseur franco-marocain, qu'il a notamment coaché à la Roma.Le coach aurait donc appelé Benatia durant l'automne pour vite se rendre compte que ce dernier n'était pas très chaud pour revenir dans le club qui l'a formé (sans jamais avoir eu sa chance en pro). Il est très bien à la Juve et aimerait y rester. Cependant, il regarde les offres qu'on lui transmet même celles venant des pays du Golfe comme le Qatar . «» , aurait-il confié à un proche.De toute façon, ses prétentions salariales auraient sûrement refroidi les dirigeants phocéens.