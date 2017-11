Benarbia : « Si Paris l’emporte à Monaco, le suspense est terminé »

Milieu de terrain des années 1990 au toucher de balle très soyeux, Ali Benarbia est passé par l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain au cours de sa belle carrière en Division 1. Avant le choc de cette journée déjà décisive, l’ancien capitaine du PSG fait le point sur les forces en présence et les enjeux.

Propos recueillis par Antoine Donnarieix

Disons que ça s’est super bien passé pendant ces trois années à Monaco, et au PSG c’étaient deux saisons bien différentes. La première s’est bien passée, mais la seconde a connu beaucoup de chamboulement, il y avait plus l’idée d’un renouveau. Après, que ce soit à Monaco ou à Paris, je garde de bons souvenirs. Peut-être que Monaco est plus important pour moi, car je venais du FC Martigues et j’ai découvert la Coupe d’Europe avec eux.Il est certain que Mbappé possède un énorme talent. Comparé à Thierry ou David qui se sont révélés un peu plus tard, c’est évident qu’il montre davantage de qualités à son âge. Maintenant la vraie question, c’est de savoir si Mbappé possède une marge de progression aussi importante qu’Henry ou Trezeguet, qui sont ensuite devenus de très grands buteurs avec Arsenal et la Juve. Est-ce que Mbappé est encore capable de progresser ou est-il déjà à son meilleur niveau ? En fait, personne ne le sait vraiment. Pour cela, il va devoir continuer ses performances de haut niveau et briller en équipe de France, comme ses aînés l’ont fait.Quand tu perds des joueurs importants dans ton effectif, la transition peut être compliquée. Et par important, cela ne veut pas forcément dire les meilleurs. Par exemple, Germain ou Dirar étaient de vrais cadres dans le vestiaire car ils ont tout vécu avec l’AS Monaco. Ensuite, que ce soit Benjamin Mendy, Tiémoué Bakayoko ou Bernardo Silva, ça fait quand même beaucoup pour l’équilibre de la défense et du milieu de terrain. On ne peut pas leur demander de refaire leur saison dernière... En revanche, s’ils ne jouent pas de Coupe d'Europe à partir de février, je pense qu’on va retrouver un Monaco compétitif en Ligue 1. S’ils terminent deuxièmes derrière Paris, ce sera tout de même une bonne saison.On ne peut pas vraiment comparer ces deux joueurs. Bernardo Silva a fait une bonne saison 2015-2016, puis il a vraiment explosé en 2016-2017 en étant plus qu’impressionnant. Rony Lopes a démontré par son début de saison qu’il était capable de jouer les premiers rôles dans une grosse équipe de Ligue 1. Maintenant ce qu’on attend de lui, c’est de la continuité. Je vois que l’équipe nationale s’intéresse à lui, c’est positif. J’espère que ça va le pousser pour aller encore plus haut, pour devenir l’équivalent de Lemar sur le côté droit.Son arrivée s’est faite sur la pointe des pieds car il avait une petite blessure. Mais je reste persuadé qu’il va apporter un plus à l’AS Monaco durant la saison. La différence à venir, c’est que sans Coupe d'Europe, le temps de jeu va maintenant être plus limité. En tout cas, son choix de quitter l’OL pour l’AS Monaco me semble cohérent. Et puis il faut savoir que l’absence de public à Monaco, cela peut être un avantage : quand le club ne va pas très bien, la pression populaire est moins importante.En vrai, ce type de phénomène s’est toujours passé en France. Que ce soit du temps de Lyon, de Monaco, de Marseille... Aujourd’hui, le Paris Saint-Germain tient la barre et en récupère les fruits. Pour ces joueurs de talent, cela peut leur permettre de passer un palier, et pour la Ligue 1, cela reste une bonne chose : l’argent reste au sein du championnat, qui peut alors se renforcer car le club vendeur pourra acheter deux joueurs au lieu d’un seul. Maintenant que Paris possède ses stars, ce serait bien que le club envisage l’éclosion de nouveaux talents français.Ah non, c’est totalement différent. En réalité, l’impact du club en France puis en Europe est monté crescendo, et là on assiste à ce qu’il se fait de mieux : un effectif pléthorique, presque deux titulaires par poste... Bref, ça démontre que l’équipe souhaite jouer tous les tableaux et surtout être présente pour les moments importants de la saison en Ligue des champions. Par rapport à l’an passé, le club est bien plus armé. À mon époque, tu avais plusieurs équipes en Division 1 qui étaient capables de remporter le championnat. Et autant te dire qu’en Coupe d'Europe, les équipes françaises n’étaient pas armées pour aller remporter le trophée... Aujourd’hui, c’est devenu impossible de voir une équipe de D2 remporter une finale de Coupe de France ou de Coupe de la Ligue. Le niveau s’est considérablement rehaussé.Difficile à dire pour ce match en particulier. Ce qui est certain, c’est que Cavani aura sur l’ensemble du championnat beaucoup plus d’occasions de but que Falcao. En conséquent, ça me paraît compliqué pour Falcao de tenir la dragée haute à Cavani pendant toute la saison... Cavani est impressionnant physiquement, il joue tous les matchs et se procure deux ou trois occasions de but franches. De son côté, Falcao doit plus se débrouiller seul pour avoir des opportunités. Après attention, Falcao reste très dangereux lui aussi ! Mais si je dois t’annoncer à l’avance le futur meilleur buteur du championnat, je dis Cavani.Oui, il y a de quoi s’inquiéter. Monaco reçoit, donc ils vont devoir assurer devant leur public et faire le jeu pour éviter que Paris soit trop à l’aise. Le truc, c’est que le PSG d’Emery maîtrise aussi la contre-attaque et peut mettre un coup de poignard à n’importe quel moment. Monaco doit rester très concentré défensivement car si Paris marque un but rapidement, Monaco va souffrir...C’est clair. Si Paris l’emporte à Monaco, le tenant du titre et principal concurrent du PSG, le suspense est terminé. On connaîtra déjà le futur champion de France.