Benalouane, c’était écrit

Avec Mouez Hassen, Ellyes Skhiri et Saîf-Eddine Kahoui, Yohan Benalouane (31 ans) est l'un des quatre binationaux appelés par Nabil Maâloul, le sélectionneur de la Tunisie, pour disputer la Coupe du monde en Russie. Mais le défenseur formé à Saint-Étienne aurait pu jouer plus tôt pour les Aigles de Carthage, le pays d’origine de son père.

Panama Tunisie Groupe G - Coupe du monde

Benalouane n’a pas vu N’Djamena

« J’avais juste dit que ce n’était pas le moment »

Maâloul droit dans ses bottes

Par Alexis Billebault

Tous propos recueillis pas AB

Groupe G Pts J. G. N. P. Diff. 1 Belgique 6 2 2 0 0 6 1 Angleterre 6 2 2 0 0 6 3 Tunisie 0 2 0 0 2 -4 4 Panama 0 2 0 0 2 -8



Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il se sera donc écoulé dix ans entre sa première (et unique) apparition avec l’équipe de France espoirs et son premier match international avec une sélection A. Yohan Benalouane (31 ans) est devenu le 23 mars dernier un membre des Aigles de Carthage lors du match amical remporté face à l’Iran à Radès (1-0), dans la banlieue de Tunis. Les deux parties ont fini par conclure, presque huit ans après un premier rendez-vous manqué, en août 2010. Bertrand Marchand , le sélectionneur français des Aigles, convoque alors le défenseur originaire de Bagnols-sur-Cèze (Gard) pour un match au Tchad qualificatif pour la CAN 2012. Benalouane, qui vient de quitter Saint-Étienne (son club formateur) pour Cesena (Italie), accepte de jouer pour le pays de son père. Mais il ne verra jamais N’Djamena, où la Tunisie s’impose malgré une chaleur étouffante (3-1). «» , rappelle l’actuel sociétaire de Leicester. Bertrand Marchand se souvient de ce premier contact qui n’avait pas dépassé les salons de l’aéroport international de Tunis-Carthage. «» , précise le Breton. Entre-temps, la relation entre le joueur et la Fédération tunisienne de football (FTF) a toujours existé malgré quelques périodes de silence.Toujours en 2010, mais en octobre cette fois, des médias tunisiens assurent que Benalouane a informé la FIFA de sa volonté de «» . L’instance, alors gouvernée par Sepp Blatter, lui répond qu’il ne peut plus espérer jouer pour un autre pays que la Tunisie. Du côté de Tunis, l’information agace les supporters des Aigles de Carthage, qui en tirent leurs propres conclusions en pensant que le joueur accorde sa préférence à la France. Puis il y a eu la révolution de 2011. «» , ajoute Marchand.Aujourd’hui, le Gardois assure qu’il a toujours conservé la possibilité de porter le maillot tunisien dans un coin de sa tête : «» Pendant plusieurs années, chacun a fait sa vie : Benalouane, après avoir quitté Cesena en 2012, a continué son périple italien à Parme et Bergame avant de rejoindre Leicester en 2015. Et la Tunisie a alterné le bon et le moins bon, jusqu’à cette qualification pour la Coupe du monde 2018 obtenue face à la RD Congo.Ce retour des Aigles de Carthage en phase finale a coïncidé avec la concrétisation des discussions entre Maâloul et plusieurs binationaux. «» , expose le défenseur. Des relations que les stages de préparation, effectués en mai et juin à Tunis et Lausanne, ont permis d’affiner. Même si, au pays, l’arrivée tardive de Benalouane, Hassen, Skhiri et Khaoui a été diversement appréciée, certains ne comprenant pas pourquoi ces joueurs ont été préférés à ceux qui avait participé aux qualifications.D’autant plus que Benalouane n’a pas beaucoup joué avec son club en Angleterre. Interrogé sur le sujet, Maâloul balaie l’argument en deux phrases : «» Benalouane, qui était resté sur le banc face à l’Angleterre (1-2), a joué la deuxième partie. Mais pas de bol, c’était contre les Belges (2-5)...