Ben Yedder offre la victoire à Séville

FC Séville 2-1 Celta Vigo

[VIDEO] ⚽️ 🇪🇸 Seville : Nasri passeur, Ben Yedder buteur 👌https://t.co/XDdV0cnpH1 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 27 avril 2017

Face au Celta Vigo , ce jeudi soir, les Sévillans le savent, ils doivent impérativement s'imposer pour ne pas voir le podium s'éloigner. Après un premier acte engagé et dynamique, il faut toutefois attendre le retour des vestiaires pour voir la situation se débloquer. On joue la 49e minute de jeu lorsque Joaquin Correa hérite du ballon sur le côté gauche avant de s'enfoncer dans la surface où il parvient à se défaire de trois joueurs avant de croiser une praline du gauche dans la lucarne. Séville vire donc en tête. Enfin, pour quatre minutes seulement. Avant que Iago Aspas ne transforme un penalty pour remettre les deux équipes à égalité.Une mauvaise opération pour Séville, clairement. D'autant qu'après l'expulsion d'Hernandez à la 56e, les locaux évoluent en supériorité numérique. La libération arrive finalement à dix minutes du terme de la rencontre. Et Séville peut remercier sa connexion française. Côté droit, Samir Nasri déborde et parvient à trouver Ben Yedder dans la surface qui conclut de près, trois minutes seulement après son entrée en jeu. Supersub, pour lui.Une victoire difficile à aller chercher, donc, mais terriblement importante dans la course à la Ligue des Champions puisque les Sévillans reviennent à hauteur de l' Atlético Madrid avec soixante-huit points.