Ben Yedder-Hernandez, les cartes de mars

En mars 2014, Didier Deschamps avait appelé pour la première fois à ses côtés Antoine Griezmann. Deux ans plus tard, c’était au tour de N’Golo Kanté. 2018 est donc le moment de Wissam Ben Yedder, 27 piges et héros de la semaine à Old Trafford, et Lucas Hernandez, qu’on annonçait sous un autre drapeau.

« Et il avait quand même Bailly en face de lui, hein... »

Merci beaucoup à tous c’est un bonheur pour lequel je n’ai pas les mots... tout le monde sait à quel point j’ai espéré et travaillé pour que ce jour arrive .. c’est une grande fierté pour moi et pour vous tous qui m’avez toujours soutenu ??❤️ VAMOSSSS !!! — Wissam Ben Yedder (@WissBenYedder) 15 mars 2018

Par Maxime Brigand, dans le bureau ovale

Il paraît qu’il n’y a pas si longtemps, en le croisant dans un couloir du Bernabé u, Zinédine Zidane s’est approché de Wissam Ben Yedder . «» Puis, il y a quelques heures à peine, à Old Trafford, c’était au tour de Paul Pogba : «» Là, on a alors repensé à Pascal Dupraz , son ancien coach à Toulouse, qui à l’été 2016 avait été scotché par le fait qu’aucun club français ne cherche à se positionner sur le format A5. «» , glissait alors à l’époque le caillou d’Annemasse. Ben Yedder raconte l’histoire du joueur « oui, mais... » , du mec à qui l’on demande toujours de prouver plus que les autres, de montrer plus que ses semblables. Puis, dans le labyrinthe auquel peut ressembler le groupe France , l’attaquant du FC Séville a donc trouvé la sortie, ce jeudi, et a été convoqué pour la première fois chez les Bleus. À ce propos, Didier Deschamps s’est justifié simplement : «(18,4 exactement depuis la saison 2013-2014, ndlr) Wissam Ben Yedder n’est plus une surprise, c’est une confirmation : un exemple d’humilité, du joueur qui accepte de se cacher pour débarquer en pleine soirée et s’offrir à la piste. Sa performance de la semaine n’a fait que créditer cette thèse. Un sélectionneur ne sortant jamais sans son boulier, Didier Deschamps n’est pas passé à côté des faits : cette saison, le natif de Sarcelles a déjà planté, entre autres, huit pions en C1 – plus deux en barrages –, ce qu’aucun Français n’avait réalisé depuis David Trezeguet en 2001-2002. Mieux : aucun mec n’avait touché la barre des dix buts en Ligue des champions plus rapidement que lui, si ce n’est Jean-Pierre Papin . Oui, c’est suffisant pour ouvrir la porte des Bleus, surtout que Ben Yedder, encore en CFA il y a huit ans, va apporter un profil que le groupe France n’a pas : un centre de gravité très bas, un buteur dans les petits espaces et une grande adresse. «» , s’est même amusé Deschamps sur la scène de la FFF.Une scène où le boss national a aussi sorti une autre carte : Lucas Hernandez , 22 ans, titularisé à seize reprises en Liga cette saison par Diego Simeone du côté de l’ Atlético . Un cas épineux et un gosse qui aurait pensé, un temps, jouer pour la sélection espagnole. Ce à quoi Deschamps a répondu jeudi : «» On n’en doute pas, patron, mais l’arrivée d’Hernandez dans le groupe marque surtout un coup d’arrêt pour Kurzawa, mis de côté. «» a glissé le sélectionneur. Tout ça arrive surtout à une époque de l’année où Didier Deschamps avait fait venir, en 2014, Antoine Griezmann , et en 2016, N’Golo Kanté. Le mois de mars est souvent le dernier moment pour monter dans le car Deschamps lorsqu'une grande compétition se profile. Voilà Ben Yedder et Hernandez avec un ticket, à eux de le poinçonner.