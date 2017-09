Ben Yedder et Kane voient triple, Liverpool ne décolle pas

Les rois de la soirée s'appelaient Wissam et Harry. Les buteurs ont tous les deux claqué un triplé pour offrir une victoire éclatante à leur équipe respective. City se défait gentiment du Shakhtar, pendant que Naples lance sa campagne européenne. Tout le contraire de Liverpool qui patine à nouveau.

De l’art d’être au bon endroit au bon moment. Pendant que Correa s’amuse avec toute la défense slovène, Ben Yedder attend sagement dans la surface l’offrande de l’Argentin qui laisse le Français marquer dans le but vide après avoir éliminé le gardien de Maribor . Dominés, les visiteurs se font à nouveau surprendre avant la mi-temps par une frappe croisée de l’ancien Toulousain qui s’offre un doublé. Pas de quoi rassasier Ben Yedder qui ne rêve que de mettre un troisième coup de croc. Il lui sera offert sur penalty. Les Sévillans peuvent donc rentrer tranquillement de leur soirée. En même temps, c’est plus facile quand on a son (Wis)Sam. Liverpool était peut-être heureux de retrouver la Ligue des champions, mais Liverpool n’arrive pas à lancer sa campagne européenne. Après avoir concédé le nul contre Séville, lesn’ont rapporté qu’un point de leur déplacement à Moscou. La faute à un coup franc parfaitement enroulé de Fernando . Heureusement pour eux, les visiteurs ont pu compter sur Coutinho, déjà brillant contre Leicester le week-end dernier, qui amorce un échange parfait avec Mané avant d’envoyer un boulet au premier poteau du gardien russe. Les hommes de Klopp pousseront jusqu'au bout pour arracher la victoire, mais les huit minutes de temps additionnel n'y changeront rien. Certes, ça valait le coup de garder Coutinho. Maintenant, ce serait aussi le coup de gagner.Insigne avait envie de donner de l’amour. Alors quand le petit Italien ouvre le score dès les premières minutes, il se dirige tout de suite vers le banc pour prendre un maillot de Milik et rendre hommage à son coéquipier, forfait pendant quatre mois. Une action parfaite, à peine gâchée par le distrait Zieliński qui file d’abord le mauvais maillot pour la célébration du buteur napolitain. La triplette d’attaque italienne se met ensuite doucement en marche et l’inévitable Mertens puis Callejón viendront ajouter leurs doux baisers à la belle histoire de la soirée. Qui sera encore légèrement gâchée par le but dans les dernières secondes d'Amrabat. La preuve que l'histoire d'amour parfaite n'existe pas.Habitués aux scores fleuves ces derniers temps, les résidents de l’Etihad Stadium ont dû être légèrement déçus par le match de ce soir. Ils ont bien cru assister à un moment presque historique avant que Sergio Agüero ne tire son penalty pour revenir à égalité avec Eric Brook, meilleur buteur de l’histoire de City avec la bagatelle de 177 buts. Mais l’Argentin a vu son tir repoussé par le gardien ukrainien. Les supporters se contenteront donc d’un bijou de De Bruyne qui fusille, sans élan, les cages ukrainiennes et d'un but en fin de match de Sterling. Et lesse contentent des trois points grâce à une petite victoire. Et tout le monde est content.À Beşiktaş, le changement, ce n’est pas pour maintenant. Après avoir assommé Porto au tour précédent, Ryan Babel a cette fois-ci joué un mauvais tour à Leipzig en ouvrant le score sur un centre en retrait. Le temps que le duo Quaresma-Talisca se chauffe. L’ailier retrouve son rôle de passeur en délivrant un centre millimétré de l’extérieur du pied, pendant que son compère coupe de la tête. Finalement, seuls des problèmes d’éclairage dans le stade viendront perturber la belle opération pour la soirée des Turcs.Au sein de la Justice League, Aquaman côtoie Batman, Superman et compagnie. Et ce surhomme des mers est un précieux atout pour l’équipe de super héros. Rien à voir donc avec le gardien de Nicosie, Waterman, qui, lui, a bien pris l’eau face à Harry Kane . Déjà auteur d’un doublé contre Dortmund , l’Anglais a même fait mieux face à l’ APOEL Nicosie . Et l’attaquant a été bien inspiré, puisque les siens se sont fait peur à plusieurs reprises et peuvent remercier Lloris de quelques parades inspirées (et d’une grosse boulette sans conséquence). Alors un coup de patte gauche, un coup de patte droite et un coup de tête, et voilà le coup du Choixpeau pour le magicien Harry.