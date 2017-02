Ben Arfa titulaire !

0

La composition pour recevoir Lille ce soir au Parc ! #PSGLOSC pic.twitter.com/msRUPQtsZt — PSG Officiel (@PSG_inside) 7 février 2017

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Très convaincant lors de ses dernières entrées en jeu, Hatem Ben Arfa s'est vu logiquement récompensé par son entraineur, Unai Emery , qui a décidé de le titulariser, ce mardi soir, face à Lille Alors que le PSG reçoit le LOSC , à 21 heures, l'entraineur parisien a donc décidé de mettre en place un nouveau système dans lequel Hatem se retrouve en position de numéro dix, derrière Cavani et épaulé sur les côtes par Di Maria et Draxler. Terriblement alléchant sur le papier. Ne reste plus qu'à voir ce que ça va donner sur la pelouse.À une semaine de la réception de Barcelone, voilà une belle opportunité de briller pour HBA qui fête là, seulement, sa cinquième titularisation de la saison.