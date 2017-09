Ben Arfa s'entraîne avec la réserve

Comme prévu .. me quedo ! Une publication partagée par Hatem Ben Arfa (@hatembenarfaofficiel) le 31 Août 2017 à 13h59 PDT

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Nouvelle saison galère en vue pour Hatem Ben Arfa Ce lundi 4 septembre, HBA a appris deux sales nouvelles. La première : il ne figure pas dans la liste des 24 joueurs choisis par Unai Emery pour disputer la Ligue des champions cette saison. La deuxième : il a été invité à s'entraîner avec la réserve du PSG Si le joueur a déçu sur le terrain à chaque apparition et connu des galères depuis son arrivée l'été dernier, c'est un nouveau coup dur dans son passage d'ores et déjà chaotique au PSG . Prié de partir et de se trouver un point de chute pendant tout le mercato, annoncé en Turquie , à Lyon ou à Nice tous les quatre matins, le natif de Clamart avait annoncé qu'il restait à Paris avec un post Instagram un brin provocateur...Sportivement, l'entraîneur espagnol n'aura sans doute aucune difficulté à expliquer la mise à l'écart de son joueur alors que le PSG fait déjà face à un embouteillage inédit en attaque entre les Di Maria, Draxler, Pastore, Lucas ou Lo Celso qui se bagarrent déjà pour les places de remplaçants derrière les intouchables Cavani, Neymar et Mbappé...