Ben Arfa recadre le coach adjoint

On ne crie pas sur Hatem Ben Arfa.Lors de la victoire du PSG à Bordeaux ce week-end, l'émissionde Canal+ a filmé un entretien entre le magicien invisible du PSG et son entraîneur adjoint, Juan Carlos Carcedo, dans le tunnel menant aux vestiaires : «» , a-t-il asséné à l'adjoint d'Unai Emery.Ce nouveau débordement risque de ne pas améliorer la situation de HBA vis-à-vis de son coach, qui ne semble déjà pas le porter dans son cœur. Et quand un joueur fait plus parler de lui pour ce qu'il fait hors du terrain que pour ses actions sur la pelouse, ce n'est jamais bon signe.Au moins Cardedo est prévenu pour plus tard : les conseils tactiques, Hatem préfère quand on lui susurre à l'oreille.