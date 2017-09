Ben Arfa, « le Neymar de la CFA »

93

Ben Arfa au PSG , saison 2 épisode 8.L'avocat d' Hatem Ben Arfa , Jean-Jacques Bertrand, a pris le temps d'expliquer la situation du joueur.Réserviste et non sélectionné pour prendre part à la C1, HBA a malgré tout refusé d'être poussé vers la sortie. Le joueur est persuadé de retrouver l'équipe une en enchaînant de bonnes prestations avec la réserve, ce qui fait dire à son avocat au micro de RMC : «Bien qu'il ne s'agisse pas d'une sanction aux yeux du club de la capitale, maître Bertrand est convaincu du contraire et pense que cette mise à l'écart est due à son refus de quitter Paris lors du mercato estival. «» , a-t-il dénoncé.Si l'attitude du joueur semble irréprochable devant cette rétrogradation, il ne reste plus beaucoup de temps à un joueur (30 ans) qui, un temps, pouvait prétendre au Ballon d’or. À défaut d'avoir eu la carrière qu'on pouvait lui souhaiter, Ben Arfa peut toujours espérer marquer les esprits.En CFA... ou ailleurs.