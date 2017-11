Belotti offre son maillot au fils de Bonucci

L'azione più bella di #MilanTorino: Belotti che a fine partita va a salutare il figlio di Bonucci e gli regala la sua maglietta. #SerieA #SerieATim pic.twitter.com/ov3Pgnz2RW — CALCIATORI BRUTTI (@CB_Ignoranza) 26 novembre 2017

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le coq est altruiste.Muet face au Milan ce dimanche, et actuellement dans une phase difficile, Andrea Belotti n'en reste pas moins un homme généreux. Après la rencontre qui a vu le Torino et le Milan se séparer sur un score nul et vierge , l'attaquant international italien s'est dirigé en direction des tribunes où il a donné son maillot et embrasser le fils du défenseur du Milan AC, Leonardo Bonucci Fan depuis toujours du joueur, même lorsque son papa évoluait à la Juve, Bonucci junior est sûrement le grand gagnant de cette rencontre, dont le résultat ne profite à aucune des deux équipes.