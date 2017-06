Belhanda proche de Galatasaray

18

AH

Après Mathieu Valbuena , un autre numéro dix sous-estimé du championnat de France file en Turquie . Prêté à Nice par le Dynamo Kiev Younès Belhanda est attendu à Galatasaray dans les prochains jours selon. Le départ de l'ancien Montpelliérain devrait rapporter huit millions d'euros aux Ukrainiens, plus un de bonus.Auteur d'une belle saison à Nice , Belhanda ne prolongera donc pas l'aventure chez les Aiglons. Avec trois buts et six passes décisives la saison dernière, le Marocain aurait pu rester à l'OGCN sans la gourmandise de ses dirigeants ukrainiens.Entre Balotelli et Belhanda, Nice a dû faire un choix.