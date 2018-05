Bein demande à la Fifa de sévir contre le piratage

1

MA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le conflit géopolitique entre le Qatar et l'Arabie Saoudite s'invite sur le terrain des médias.À moins de trois semaines du début de la compétition, le groupe, qui détient les droits de diffusion du Mondial, dénonce une chaîne pirate de l'opérateurqui retransmettra (illégalement) ses programmes durant l'été. Et le principal actionnaire de cet opérateur n'est autre que l'Arabie Saoudite, avec qui le Qatar entretient des relations pour le moins tendues.Cette chaîne qui devrait pirater les 64 rencontres du Mondial, c'est, une chaîne au nom suggestif qui a vu le jour l'été dernier. Et pour un peu plus de 100 dollars par an, les utilisateurs au Moyen-Orient devraient pouvoir profiter de l'ensemble des rencontres du tournoi. Maisne compte pas en rester là et devrait contre-attaquer.Le groupe qatari pourrait notamment proposer les matchs des équipes arabes gratuitement en Tunisie, au Maroc, en Egypte et... en Arabie Saoudite ! De plus, les responsables de la chaîne ont aussi demandé à la Fifa d'intervenir. «» , a ainsi déclaré à l'AFP Sophie Jordan, directrice juridique de beIN Media.