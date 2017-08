Behrami atterrit à Udinese

1

FC

La Serie A aime les trentenaires.Âgé de 32 printemps, Valon Behrami quitte Watford et l' Angleterre , où il évoluait depuis 2015, pour retourner en Italie . Après le Genoa , Vérone, la Lazio , la Fiorentina et le Napoli, l'international suisse aux 70 sélections a choisi l' Udinese . Le milieu a signé pour deux ans plus une en option.Avec les, il tentera de retrouver le chemin des filets : voilà plus de six ans qu'il ne les a pas fait trembler.