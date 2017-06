Beckham va pouvoir construire son stade de MLS

AH

Rêve américain.Retraité depuis 2013, David Beckham oeuvre depuis pour créer sa propre franchise MLS à Miami. Lui qui a évolué au Los Angeles Galaxy souhaite à son tour investir dans le soccer. Tel Booba ou Donald Trump, il a choisi Miami : «, déclare le groupe Beckham.Ce coup de pouce, la ville vient de le donner au groupe Beckham en charge du projet. Après quatre ans de recherche, le projet accélère enfin puisque la ville a vendu un terrain de six hectares au groupe pour la construction d'un stade de 25 000 places. 28 millions de dollars ont déjà été mis dans la balance, et la future franchise affirme que le stade sera financé privativement et soumis aux impôts locaux. Grâce à cet achat, le groupe Beckham espère obtenir la franchise MLS dans le mois et inaugurer son stade en 2020. La fin d'un calvaire administratif pour Beckham et les siens, souvent confrontés à une population réticente.Bellepour David.