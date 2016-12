Beau but et affluence record en D1 féminine espagnole

3

Así están los aledaños del Calderón para ver el Atleti - Barça Femenino. VAMOS!!! pic.twitter.com/1bdxLq8ifg — Antimadridistas (@Atletico1012) 11 décembre 2016

CP

Ce week-end, à Vicente -Calderón, avait lieu le choc de la Liga féminine entre l'Atlético de Madrid (second) et le Barça (premier).Une affiche dont le succès a surpris les organisateurs et, face au nombre de personnes venues assister à la rencontre, des files d'attente impressionnantes se sont créées devant les billetteries. Des supporters ont même dû attendre la mi-temps avant de pouvoir entrer dans le stade.Finalement, près de 14 000 spectateurs se sont rendus à Vicente -Calderón pour voir les filles de l'Atléti l'emporter (2-1) face au Barça.Et en plus d'avoir réussi à attirer les foules, lesont inscrit un but magnifique par l'intermédiaire de Sonia Bermúdez.Avec cette victoire, l'Atlético reprend la première place au FC Barcelone, mais ne bat toutefois pas le record d'affluence pour un match de football féminin en Espagne. En 2013, 26 000 personnes avaient suivi la rencontre entre l'Athletic Bilbao et le FC Barcelone.