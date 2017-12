Baždarević n'est plus le sélectionneur de la Bosnie

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Mehmed claque la porte.Sélectionneur de la Bosnie-Herzégovine depuis 2014, Mecha Baždarević n'a pas souhaité poursuivre sa mission après l'élimination de son équipe en vue du Mondial 2018 selon. Malgré une offre de prolongation de contrat qui lui a été transmise, l'ancien coach de Grenoble et Sochaux n'a pas donné suite : «Avec quinze victoires, quatre nuls et six défaites en vingt-cinq matchs, le bilan de Baždarević est pourtant loin d'être catastrophique.Partir pour mieux revenir ?