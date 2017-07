Bazar à droite

Si Benjamin Mendy accapare l’actualité, les meilleurs latéraux droits français ne sont pas en reste durant ce mercato. Tous pourraient bouger cet été... si ce n’est pas déjà fait. Petit baromètre en cette période de transferts.

Jallet, le padre

Corchia, l’étranger

En español, por favor 😅🇪🇸 Buen tiempo con el equipo 👍🏼#vamosmisevilla @SevillaFC pic.twitter.com/v31c35gQZy — Sébastien Corchia (@SebCorchiaOff) 20 juillet 2017

Sidibe, pas pressé

L’AS Monaco est fier d’annoncer la prolongation du contrat de @DjibrilSidibeS3 jusqu’en 2022 ! #Sidibé2022 pic.twitter.com/GOdfdDfFEP — AS Monaco🏆🇫🇷 (@AS_Monaco) 13 juillet 2017

Sagna, l’oublié

Malcuit, le muté

Debuchy, le pestiféré

Sagnol, le parachuté

Par Florian Cadu

» Ce n’est pas nouveau, Christophe Jallet est un gars qui réfléchit. Alors, quand il a vu la tronche de Kenny Tete se pointer derrière celle de Rafael , l'ancien Lyonnais a flippé. Pas très chaud à l’idée de faire face à une grosse concurrence à 33 balais, l’international a donc passé un petit coup de fil à Jean-Michel Aulas , qui ne lui avait pas proposé de prolongation de contrat, pour savoir s’il pouvait bouger. Grand prince, le président de l’OL a rendu la liberté à celui qui s’était déjà mis d’accord avec Nice. Où Arnaud Souquet l’attend, tout de même. Encore un choix payant pour le crâne d’œuf ?Cinq millions d’euros, et voilà le Lillois de 26 ans parti à Séville. Lui aussi bouillant à l’idée de participer au Mondial, Sébastien Corchia a quand même fait le pari de l’étranger. Après trois saisons au LOSC (dont la dernière où il a disputé toutes les journées de Ligue 1), l’arrière droit a considéré qu’il était temps de sauter la frontière et de retrouver la Coupe d'Europe. Dans un club un peu plus médiatisé, Corchia espère s’imposer pour relancer ce compteur bloqué à une seule et petite sélection. Même si la vraie question, pour l’instant, est de savoir s’il croisera la route de Neymar dans son couloir.Arsenal, Tottenham, Barcelone... Voilà le genre de clubs qui s’intéresseraient à Djibril Sidibé. Sauf que ce dernier vient de prolonger son contrat jusqu’en 2022. «» , a-t-il réagi. Suffisant pour oublier toute idée de transferts ? Pas sûr. Car le titulaire de l’équipe de France n’a jamais caché qu’il considérait Monaco comme un tremplin et qu’il voyait une partie de son futur en Angleterre. Reste que Sidibé n’est plus aussi impatient au regard de ce fameux Mondial qui se présente dans un an. «, a-t-il déclaré le mois dernier.» Sachant qu’il y a encore Mathieu Debuchy chez les...Tout était programmé pour qu’il s’engage à l’Olympique de Marseille. Le contrat de deux ans était rédigé, les discussions bien avancées, l’encre du stylo prête à dessiner la signature. Même les paroles du principal intéressé – «» - laissaient envisager une conclusion rapide. Mais depuis un mois et demi, plus de nouvelle. Bacary Sagna est parti profiter de sa nouvelle liberté professionnelle sur la plage, Galatasaray et Bursaspor sont rentrés dans la course, et l’avenir de l’ex-s’est rapproché de la Turquie. Si cette option venait à se confirmer, difficile de revoir Sagna avec le maillot bleu. Surtout s’il ne se décide pas à recoller ses tresses pour qu’on le remarque davantage.Lille sera-t-il plus performant que Saint-Étienne cette saison ? La réponse positive ne fait aucun doute dans l’esprit de Kévin Malcuit , passé du deuxième club au premier cet été pour neuf millions d’euros. Ce qui l’a motivé ? Marcelo Bielsa , évidemment. «» , kiffe-t-il déjà. Le faux blond s’attend donc à avaler des millions de kilomètres, à suer des milliards de gouttes, et à devenir bilingue en écoutant des hurlements espagnols. Le jeu en vaut la chandelle. Après tout, si Benjamin Mendy vaut aujourd’hui près de soixante millions d’euros, len’y est pas étranger.1504. C’est le nombre de minutes passées par Mathieu Debuchy sur les pelouses des championnats français et anglais... en trois saisons. Autant dire qu’Arsenal, qui n’en veut plus, ne sait pas où le refourguer, malgré la minuscule somme de zéro euro réclamée par les. Triste pour un latéral qui n’a pas encore dépassé les 32 ans (il les aura le 28 juillet prochain). Essayé par les Girondins de Bordeaux en 2016 (neuf titularisations), le petit Mat’ ne voit pas le bout du chemin. Et si la retraite venait plus tôt que prévu ?Le dernier entraîneur adjoint français de Carlo Ancelotti vient de remporter deux Ligues des champions de suite et une Liga, en explosant de nombreux records avec son ancien club. Et toujours avec le. On peut donc s’attendre à observer débouler Willy à la tête de Munich dans les prochaines années.