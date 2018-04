Bayern-Real, retour à la normale

Dans ce qui est le choc tout désigné de ces demi-finales de Ligue des Champions, le Bayern Munich et le Real Madrid se retrouvent un peu plus d’an un après un quart de finale houleux, remporté dans les prolongations par la troupe de Zinédine Zidane.

Heynckes-Zidane, conflit de génération

Quelle place pour la surprise ?

Par Mathieu Rollinger

Après avoir accordé deux buts hors-jeu à Cristiano Ronaldo et expulsé sévèrement d’ Arturo Vidal en avril dernier, M. Kassai sera certainement le grand absent de la revanche qui se dessine entre le Real Madrid et le Bayern Munich en demi-finale de Ligue des Champions. Heureusement pour lui, car les Allemands doivent encore avoir une dent contre lui après de cette élimination cruelle. Mais ils devront encore composer avec un Cristiano Ronaldo qui a inscrit déjà neuf buts dans sa carrière face au Rekordmeister (sa deuxième proie favorite juste après la Juve). Et lors de cette fameuse dernière confrontation, le Portugais avait claqué un doublé à l’aller et un triplé au retour. Connaissant sa forme actuelle et ses 21 buts en qualification directe depuis que Zidane est aux manettes, Mats Hummels et Jerome Boateng devront concentrer toute leur attention sur la star merengue. La clé du match, bien évidemment. Même s’il faudra garder un oeil sur les retrouvailles Benzema-Ribéry ou les explications de Robert Lewandowski face à son potentiel futur club, alors qu’il doit avoir encore dans le coin de sa tête son quadruplé avec Dortmund face aux Madrilènes de 2013.Mais pour le Bayern , la loterie du tirage ne doit pas être vécue comme une fatalité. Car il est le seul grand favori à ne pas avoir tremblé cette saison. Et après avoir écarté sans réel problème le Besiktas et Séville, les Bavarois peuvent enfin passer au plat de résistance et prouver qu’il est l’équipe la plus constante depuis l’entrée en fonction de Jupp Heynckes . Depuis le 9 octobre dernier, ils tournent sous l’égide du vieux professeur à un ratio de 2,69 points par match, invaincus en Europe dans cette période. D’ailleurs, après avoir offert une ligue des champions à chacun de ces deux clubs, le Real en 1998 et le Bayern en 2012, Heynckes a l’occasion d’entrer dans le club très fermé des entraîneurs vainqueurs de trois C1 (avec son prédécesseur Carlo Ancelotti et Bob Paisley) avant de prendre une retraite bien méritée. Sauf que Zinédine Zidane ne convoite rien d’autre. En étant sorti miraculeusement de séisme turinois, le Real Madrid aura à coeur de montrer qu’il a bien pris en note ces secousses et que sa qualif' n'est pas uniquement due audu champion sortant.Mais ces constats supposent que le vainqueur de ce duel a ensuite un boulevard devant lui jusqu’au trophée. Pas complètement faux. Car l’expérience est évidemment de ce côté-ci du tableau, alors que les outsiders de Liverpool et de la Roma s’écharperont de leur côté pour savoir qui aura le droit de se faire croquer par un de ces deux ogres à Kiev. Mais on peut aussi regretter que ce duel d’archi-favoris nous prive de la folie qui a touché les quarts de finale passés et il faudra attendre la finale pour retrouver un exploit. Entre deux équipes qui n’ont plus grand chose à jouer en championnat, l’un étant déjà champion, l’autre décroché dans la course au titre, tous seront focalisés sur cette confrontation. Et ce bras de fer s’annonce dantesque.