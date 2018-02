Batsman et Ruhrbin

À moitié poussé dehors par Chelsea cet hiver, Michy Batshuayi n'a pas mis longtemps à mettre tout le monde d'accord aux quatre coins de la Ruhr : cinq pions en trois matchs et l'ensemble du club de Dortmund a presque oublié qu'Aubameyang ne reviendra plus jamais. Une bonne nouvelle pour le buteur belge à quelques mois de la Coupe du monde, qui illustre bien comment un simple prêt hivernal devient un deal « gagnant-gagnant » pour absolument tout le monde.

Batshuayi : « C'est comme si j'étais ici depuis deux ans »

Dortmund aimerait le garder

Par Andrea Chazy

» Les mots de Timothy Castagne , jeune ailier belge de l' Atalanta Bergame , résonnent bel et bien comme un hommage à son adversaire d'un soir. Il faut dire qu'encore une fois, comme à chaque fois depuis qu'il a posé ses bagages en Allemagne Michy Batshuayi a mieux fait qu'enlever une simple épine du pied gonflé du Borussia Dortmund Menés 1-2 par l' Atalanta dans un Signal Iduna Park qui n'avait pas forcément imaginé recevoir un adversaire aussi coriace, les coéquipiers de « Batsman » ont pu une nouvelle fois compter sur leur super-héros préféré pour les sortir d'un pétrin dont ils se sont, finalement, bien passés. Ce costume de sauveur, Michy adore l'enfiler depuis le début de sa carrière professionnelle partout où il passe, sans faire d'exception. Et à quatre mois du Mondial en Russie , l'air (plus ou moins) frais de la Ruhr se montre salvateur pour le buteur belge de 24 ans qui a autant faim de temps de jeu que de buts.La « Batshuayi-mania » qui s'empare peu à peu de chaque supporter du BvB est loin de n'être qu'une énième enflammade de milieu de saison. Oui, Batshuayi n'a joué que trois matchs avant celui de ce dimanche à Mönchengladbach et c'est encore trop peu pour émettre des conclusions définitives. Mais on ne peut que reconnaître les débuts insatiables du Diable rouge dans un club qu'il connaît à peine. Arrivé le 31 janvier dernier – soit en toute fin de mercato –, Batshuayi inscrivait un doublé et délivrait une passe décisive deux jours plus tard à Cologne dans un match très indécis. Huit jours plus tard face à Hambourg, il ouvre le score sur un service de Christian Pulisic et met son équipe sur de bons rails. Une adaptation ultra-rapide épatante, qu'apprécie par ailleurs fortement son nouveau coach Peter Stöger : «Il suffit d'écouter Batshuayi pour comprendre que le coup de cœur est réciproque : «» Et puisque ça ne suffisait pas de se mettre rapidement le staff et les fans dans la poche, Michy a aussi mis la presse allemande à ses pieds, elle qui estime que Pierre-Emerick Aubameyang ne manque déjà plus à personne. Il faut dire que les statistiques parlent pour Batshuayi : 5 buts et une galette offerte en l'espace de trois matchs depuis son arrivée, et surtout le meilleur ratio européen de buts marqués depuis l'an passé avec un but toutes les 85 minutes jouées, devant Kane, Messi et consorts.Pourtant, tout n'était pas forcément fait pour que Batshuayi coule des jours heureux en ce début d'année 2018. Quelques semaines et mois en arrière, l'ancien buteur de l'OM pointait plus souvent le bout de son nez sur le banc de Chelsea que sur les pelouses de Premier League. Longtemps, en coulisses, Antonio Conte a réclamé l'arrivée d'un attaquant, pour compenser le départ du fugitif Diego Costa d'une part, mais aussi car il n'était pas satisfait du rendement de son remplaçant belge. Encore trop tendre pour le très très haut niveau ? La question a le mérite d'être posée, même si l'essentiel est ailleurs. Batshuayi ne garde d'ailleurs pas de rancœur envers son « ancien » club, du moins en apparence, mais plutôt quelques regrets provenant sûrement d'un sentiment du devoir inaccompli. «» , déclarait-il après la rencontre de Ligue Europa face à l' Atalanta Toujours est-il que ce prêt « gagnant » pour lebelge est bénéfique pour tous les acteurs du dossier : Michy a l'occasion de se relancer à quelques mois de la Coupe du monde, Dormtund récupère un attaquant presque gratuitement au rendement surnaturel, tandis que Chelsea garde la mainmise sur le joueur, avec la possibilité de le récupérer en pleine confiance l'été prochain ou de le revendre à prix d'or. C'est d'ailleurs ce dernier point qui est peut-être la seule ombre au beau tableau qui semble se dessiner. Lui aussi envoûté par les performances du buteur, le directeur général de Dortmund Hans-Joachim Watzke se verrait bien garder Batsman : «» Cette stabilité pourrait faire du bien à celui qui, depuis son départ du Standard de Liège, n'a pas enchaîné deux saisons complètes sous le même déguisement. Peut-être aussi que, comme tout super-héros, Batsman n'obtiendra jamais le répit après lequel il court désespérément.