Batshuayi fait gagner Dortmund

Dortmund (4-2-3-1) : Bürki – Piszczek, Akanji, Toprak (46e, Sokratis), Schmelzer – Dahoud, Castro (64e, Weigl) – Pulisic (70e, Philipp), Götze, Schürrle - Batshuayi. Entraîneur : Peter Stöger.



Hanovre (3-4-3) : Tschauner - Sorg (78e, Fossum), Sané, Anton - Korb, Bakalorz (86e, Maina), Schwegler, Ostrzolek - Klaus, Jonathas, Füllkrug (73e, Sarenren-Bazee). Entraîneur : André Breitenreiter.

Éliminé sans gloire de la Ligue Europa jeudi face à Salzbourg (0-0 après une défaite 2-1 à l'aller), le Borussia Dortmund s'est rassuré en confirmant sa bonne forme en Bundesliga. Où les hommes de Peter Stöger ont aligné leur huitième match d'affilée sans défaite en disposant d'une faiblarde équipe d'Hanovre.Réserviste le week-end précédent face à Francfort, Michy Batshuayi avait à cœur de montrer à Peter Stöger qu'un joueur de sa trempe n'a rien à faire sur un banc de touche. Et quand l'attaquant belge s'est retrouvé seul face à Tschauner au bout de 45 secondes de jeu, tout Dortmund était déjà prêt à exploser. Mais le ballon s'est écrasé sur le poteau. Ce n'était que partie remise :a en effet ouvert le score 23 minutes plus tard d'une superbe talonnade sur un corner de Schürrle (1-0).Par la suite, Dortmund a solidement géré son match, mais perdu Ömer Toprak, sorti à la mi-temps après s'être blessé tout seul comme un grand. Comme à son habitude, le BvB a joué à se faire peur à la 81. Reste que Korb était hors jeu quand il a trompé la vigilance de Bürki. Tout est bien qui finit bien pour Peter Stöger et les siens, donc. Le Borussia suit le rythme imposé par Schalke 04 et revient à un point de son rival historique.Merci qui ? Merci Michy.