Batshuayi et Götze offrent la victoire à Dortmund

Borussia Dortmund (4-2-3-1) : Bürki - Piszczek, Tobrak, Akanji, Toljan - Kagawa (Dahoud, 62e), Weigl - Pulisic (Castro, 85e), Reus (Götze, 71e), Schürrle - Batshuayi. Entraîneur : Peter Stöger.



Hamburger SV (3-4-3) : Mathenia - Van Drongelen, Jung, Mavraj - Douglas Santos, Walace, Ekdal (Hahn, 71e), Sakai - Kostić, Hunt (Salihović, 54e), Wood (Arp, 54e). Entraîneur : Bernd Hollerbach.

Grâce à Michy Batshuayi , le BvB conserve sa troisième place après sa victoire face à Hambourg. Le Belge a inscrit son premier but à domicile tel un renard des surfaces en reprenant un centre-tir de Christian Pulisic , avant de célébrer son troisième pion sous le maillot despar un salto arrière bien connu des spectateurs du Westfalenstadion. Et dans unde la finale de la Coupe du monde 2014, c'est Schürrle qui sert Götze pour faire le break dans les dernières secondes.Dans un premier acte qui faisait office de round d'observation, les Hambourgeois se sont montrés particulièrement entreprenants face à un Borussia Dortmund plutôt à la peine, mais leur cruel manque de réussite justifie leur avant-dernière place. Dommage, car le nul n'aurait pas été immérité. Le bloc défensif du BvB, qui a tenu bon jusqu'à la fin, en a décidé autrement. Et pour couronner le tout, Marco Reus n'a pas gâché son retour après sept mois d'absence pour une énième blessure.Elle est pas belle la vie ?