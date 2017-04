Batshuayi a passé plus de 2 jours sur le banc cette saison

1

La première saison en Angleterre de Michy Batshuayi n'est clairement pas à la hauteur de ses attentes. Recruté à prix d'or cet été (environ 40 millions d'euros), le Belge avait pourtant réussi des débuts prometteurs en Premier League, avec une passe décisive et un but en deux matchs. Le reste de la saison aura été en revanche un long calvaire individuel pour l'attaquant, très peu utilisé par son entraîneur Antonio Conte Les'est amusé à faire un classement des joueurs ayant passé le plus de temps sur le banc cette saison en Premier League. L'ancien joueur de l'OM a passé plus de deux jours en cumulé sur le banc. 2 jours et 21 minutes très exactement. Le joueur desest deuxième de ce classement, uniquement devancé par le défenseur de Burnley Et si on proposait un banc Conforama à l'attaquant belge la saison prochaine ?