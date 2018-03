Batshuayi à la rescousse de Dortmund

122

Dortmund (4-2-3-1) : Bürki – Piszczek, Akanji, Toprak, Schmelzer – Castro, Dahoud (46e, Weigl) – Pulisic, Reus (87e, Sokratis), Philipp (62e, Batshuayi) – Schürrle. Entraîneur : Peter Stöger



Eintracht Francfort (5-3-2) : Hrádecký – Da Costa, Russ, Abraham, Salcedo (79e, Blum), Chandler – Wolf, Hasebe, Boateng – Haller (67e, Jović), Rebić (46e, De Guzmán). Entraîneur : Niko Kovač

Fin de la série noire pour le Borussia Dortmund Après quatre matchs sans victoire, Bundesliga et Ligue Europa confondues, le Borussia a relancé la machine jaune dans un match marqué par les changements gagnants des deux entraîneurs. Après douze minutes de jeu, Marco Reus surgit pour pousser au fond un centre de Pulisic. Mais il est finalement devancé par son presque homonyme Marco Russ , qui se charge d'ouvrir le score à sa place en taclant le cuir dans ses propres filets (1-0). Pendant le reste de la première mi-temps, Dortmund domine sans conclure. Pas aidé, il faut dire, par l'absence de son buteur Michy Batshuayi , en petite forme actuellement et laissé sur le banc par Peter Stöger En deuxième mi-temps, les hommes de Niko Kovač mettent le pied sur le ballon et rappellent aux 81 000 spectateurs présents pourquoi ils sont bien l'équipe surprise de la saison. Et puisque dans le même temps, comme à sa mauvaise habitude, le BvB oublie de jouer au retour des vestiaires, Luka Jović, entré au jeu huit minutes plus tôt, égalise d'une superbe tête en extension (1-1). Deux minutes plus tard, le chevalier noir surgit de la nuit. MichyBatshuayi, revanchard, combine magnifiquement avec Pulisic pour remettre son BvB sur les rails (2-1). La fin de match nous offre un scénario que personne n'aurait osé imaginer. Danny Blum surgit en effet à la 91pour arracher le match nul (2-2), avant que Michy Batshuayi ne délivre les siens d'un superbe enchaînement trois minutes plus tard (3-2).Grâce à cette folle victoire, Dortmund revient à un point de son rival, Schalke 04 , et envoie un gros coup de poing au moral de son adversaire du jour, relégué à la cinquième place. Dingue.