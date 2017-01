Baston entre ultras du PSG

0

CP

Il y a à peine quatre mois, sous l'impulsion des dirigeants du PSG , les ultras avaient été autorisés à revenir au Parc des Princes. Pour l'occasion, plusieurs groupes de supporters du club de la capitale s'étaient unis autour d'un seul et même groupe : le Collectif Ultras Paris (CUP). Jusqu'alors, ce grand retour s'était déroulé sans grand accroc et les ultras avaient même pu organiser, en accord avec le club, un déplacement à Bâle en Ligue des Champions.Mais, aujourd'hui, plusieurs membres du CUP s'en seraient violemment pris à des supporters du groupe « Fire Birds » dans le cadre du déplacement à Rennes . Selon plusieurs sources policières, citées par l', l'incident aurait eu lieu vers 12h15 sur l'aire d'autoroute de Sarthe-Sargé-Le Mans. Deux ultras affiliés aux « Fire Birds » auraient été blessés et leur car endommagé.Un sale coup de pub pour cette magnifique aire d'autoroute.