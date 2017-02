Bastia vire Ciccolini

0

Ciao l'artiste.Dans cette période difficile pour Bastia , les conférences de presse ne seront plus égayées par la verve et le franc-parler de François Ciccolini . Actuellement 19de Ligue 1, à cinq points du premier non-relégable Metz , le club corse a décidé de se séparer de son entraîneur. D'après les informations de, les dirigeants bastiais verraient en Rui Almeida , l'ancien entraîneur du Red Star , un possible successeur.