Bastia sanctionné par la commission de discipline

Suite et fin de l' «» à Bastia Pour rappel, le 20 janvier dernier, à l'issue de la rencontre entre Nice et Bastia (1-1), l'Italien avait accusé le public bastiais d'avoir «» . Il avait même posté un message sur Instagram où il se demandait «» .Dans la foulée, la LFP avait ouvert une enquête visant le comportement des supporters corses. Ce jeudi, la commission de discipline de la ligue a rendu son verdict : Bastia a été condamné à un point de retrait avec sursis ainsi qu'à la fermeture de la tribune Est de Furiani pour les trois prochains matchs.Hasard du calendrier, la commission statuait également sur le carton rouge dont a écopé Mario Balotelli le week-end dernier, lors du déplacement à Lorient (0-1). Le Niçois a été sanctionné de deux matchs de suspension dont un avec suris. Une décision à effet immédiat. Il sera donc absent, ce vendredi, pour Nice Super Mario peut, en revanche, se rassurer : non, le racisme n'est pas légal en France