Bastia risque gros

Hara-kiri.À la suite des incidents survenus ce dimanche au stade Armand-Cesari en marge de la rencontre Bastia Lyon , se pose désormais la question des sanctions à venir pour le club corse.Les dirigeants bastiais pourraient d'eux-mêmes décider de fermer la tribune Est, mais cela ne devrait évidemment pas suffire. Parmi le panel des sanctions possibles, le huis clos total pour les deux derniers matchs à domicile de Bastia (contre Rennes le 29 avril et Lorient le 13 mai), voire le déplacement de ces deux rencontres sur terrain neutre, peuvent être prononcés par la commission de discipline ce jeudi.Concernant le match Bastia Lyon , compte tenu de la gravité des faits, il est possible, voire probable, que cette rencontre ne soit pas rejouée et déclarée perdue sur tapis vert (défaite 3-0).Enfin, sportivement, la sanction la plus importante possible reste le retrait de points. Pour rappel, le club corse a déjà écopé d'un point en moins avec sursis, dans le cadre des sanctions survenues à la suite du dernier Bastia Nice (au cours de cette rencontre, des supporters corses avaient lancé des cris de singe en direction de Mario Balotelli ).Le club corse est déjà dans une situation sportive compliquée, Bastia est actuellement dernier de Ligue 1 avec trois points de retard sur le premier non-relégable. Les incidents survenus hier risquent d'entériner la descente du club en Ligue 2.