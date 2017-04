Bastia-Lyon : quatre personnes en GAV

0

MR

Chacun son purgatoire.Pour le club bastiais, cela devrait être une rétrogradation en Ligue 2 ou plus bas. Mais en attendant les sanctions de la Ligue de football professionnel, les autorités se sont occupées du cas de certains agitateurs du match opposant Bastia et Lyon le 16 avril.Quatre personnes ont été interpellées ce lundi matin par la police et sont actuellement en garde à vue au commissariat de Bastia dans le cadre de l'enquête sur les incidents survenus au stade Armand-Cesari. Elles sont entendues par les policiers de la sûreté départementale dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de la République de Bastia pour violences en réunion dans une enceinte sportive.Ils font certainement partie de la cinquantaine de supporters corses qui s’en étaient pris aux Lyonnais avant le coup d’envoi et à la mi-temps.Le parquet de Bastia avait ouvert une enquête de flagrance pour «» à la suite de ces incidents.