Bastia-Lyon : Bordeaux va contester la décision

Qui ne tente rien n'a rien.Le président du directoire de M6 et actionnaire des Girondins, Nicolas de Tavernost, n'accepte pas la décision prise pour Bastia-Lyon . Ayant gagné le match sur tapis vert, les Lyonnais comptent désormais quatre points d'avance sur les Aquitains. Et De Tavernost a demandé aux Girondins de contester cette décision, jugeant qu'elle pénalise son équipe.Voici ce qu'il a déclaré sur Twitter : « Bordeaux devrait donc lutter pour contester cette décision, puisque la quatrième place tant désirée par les Marine et Blanc est synonyme de qualification directe pour les phases de poules de la Ligue Europa. Un bras de fer musclé est attendu entre Bordeaux, la LFP et les dirigeants rhodaniens.Il y a du Aulas dans cet homme.